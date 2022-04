El concurso de ingreso al Poder Judicial viene con cambios: lo que hay que saber

Este viernes, anunciaron un nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial. El presidente de La Corte de Justicia, Juan José Victoria, realizó el anuncio oficialmente en Banda Ancha y reveló que tendrá algunos cambios con respecto al 2018. Las principales modificaciones serán en la inscripción, el material de estudio y el proceso de selección de los aspirantes.

‘Lo que fue el concurso 2018 venció, tenía 3 años de vigencia y ya se está publicando el acuerdo y el material de estudio para el nuevo concurso de ingreso. Esto no significa que el que rinda y apruebe ingresa directamente, sino que formarán parte del listado de personas habilitadas para ingresar al Poder Judicial a medida que sea demandado el cubrimiento de las vacantes’, explicó.

Este llamado está orientado a cubrir cargos administrativos y técnicos en planta permanente. Se puede postular cualquier ciudadano mayor de edad, con secundario completo, quienes deberán realizar una evaluación teórico práctica.

1. Prueba de Dactilografía (velocidad de escritura).

2. Prueba de Ortografía (corrección de un texto n errores).

3. Prueba de Conocimientos Teóricos (temas /relacionados al quehacer judicial con la modalidad de opción múltiple y verdadero-falso, en base al materiaI que se publicará en la página web del Poder Judicial).

4 - Entrevista personal

Ahora se están sancionando códigos nuevos y por eso ha cambiado un poco el material de estudio, explicó Victoria. De manera inminente este material estará disponible en la página oficial del Poder Judicial https://www.jussanjuan.gov.ar/

Otro de los cambios que tendrá este concurso es que los postulantes que aprueben el ingreso, serán entrevistados personalmente y realizarán una capacitación antes de ingresar a algún cargo.

‘Todavía no está bien definido como será. Estamos trabajando y se está viendo cual va a ser la capacitación. Porque al proponer personas para el ingreso, aprobadas con los tres ítems, nos faltaba para que rindiera lo que tenían que rendir en las áreas que habían sido propuestos’, comentó el magistrado.

De esta manera, buscarán nivelar y jerarquizar el desenvolvimiento inmediato de los ingresantes.

Si bien ya fue aprobado el acuerdo para este nuevo concurso, todavía no fueron definidas las fechas para la inscripción y los exámenes. ‘Por ahora se ha aprobado el acuerdo, el material de estudio y ahora lo que falta es empezar a trabajar en las fechas posibles. Hay que darle un tiempo a la gente para que pueda estudiar. El tema de las fechas también tiene que ver con la cantidad de inscriptos. Hay que ver el lugar, las maquinas, etc. No es sencillo’, analizó el Presidente de la Corte.

Victoria, comentó que ‘fue mucha gente el anterior concurso. Ahora nos hemos perfeccionado un poco con la inscripción que era muy fácil. Ahora tenés que ingresar un código que tiene el DNI en el que se espera que con ese requisito no sea cualquiera el que vaya rendir sino el que tiene que ser. Automáticamente la maquina rechaza inscripciones repetidas’, aseguró.

En el siguiente link podés conocer el nuevo Reglamento para llamados a concursos de ingreso aprobado por la Corte de Justicia para este 2022 con todos los requisitos para la inscripción.

Sobre el trabajo y el salario del Poder Judicial

Para el Presidente de la Corte, los salarios del Poder Judicial están bien pagados en relación al trabajo demandado. ‘Por ahí la gente piensa que ingresa al Poder Judicial y trabaja de 7 a 13 y eso no existe más. Por ejemplo, hemos tenido gente que ha sido designada y que han renunciado después de uno o dos meses porque el ritmo les interfería en algo o no sé por qué, pero renunciaron’, comentó.

Sobre el trabajo de los funcionarios judiciales, Victoria señaló que ‘esto tiene que ver porque el delito no tiene horario y este nuevo sistema hay que estar de guardia, básicamente’.

‘Los trabajadores de la Justicia están bien pagos, porque se les requiere cierta capacitación y dedicación y tiene incompatibilidades con otras tareas. Los salarios tienen que ver en que no se puede desplegar otra actividad, también’, explicó.