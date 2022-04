La familia de 'Juani' Castro apelará el fallo: 'Queremos la prisión preventiva'

Este sábado 26 de marzo se conoció que finalmente el juez Adárvez resolvió procesar y embargar por 800000 pesos a la mujer que le vació un termo de agua hirviendo a 'Juani'. Acerca de esto la madre del joven habló nuevamente con Diario 13 y adelantó que apelarán este fallo para que la agresora espere el juicio en prisión.

María Fernanda Cerdera, la mamá de Juan Castro, confirmó a este medio que no están conformes con la decisión tomada por el juez. Sobre todo el punto en el que no coinciden con Guillermo Adárvez, magistrado del Tercer Juzgado de Instrucción, es que Isabel Regina Sosa Yacante siga en libertad. Su intención es que espere el juicio con prisión preventiva.

"Seguramente ellos van a apelar el procesamiento y nosotros también vamos a apelarlo porque queremos que sea con prisión preventiva. Eso va a durar por lo menos unos 3 meses y una vez que la Cámara decida, recién ahí se determina la fecha de juicio que seguramente va a ser para el año que viene ya", aseguró.

No obstante, tampoco están contentos con el monto del embargo a los bienes de Sosa Yacante que indicó el juez. Cerdera explicó que irán en busca de que la cifra sea aún mayor, por más que ese monto luego termine siendo donado a alguna entidad.

"También queremos que el embargo sea mayor, no se de cuanto porque eso lo esta viendo el abogado por más que esa plata se done después. Hay pruebas de sobra de que los chicos han dicho la verdad, inclusive hay cámaras que los ubican a ellos en distinto lugar del que decían que habían venido. Decían que venían con una persona grande y venían con una menor. Hay montones de testigos que refuerzan lo que han dicho los chicos, no hay nada que hayan podido probar porque han mentido", sentenció.