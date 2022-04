Escándalo en el judo sanjuanino: condenaron a los Meritello a pagarle $340 mil a Gervasoni

Ya se cumplió más de un año desde que comenzó un escandaloso conflicto dentro del judo sanjuanino. Todo comenzó cuando el padre de Ornella Gervasoni, una de las mejores judocas, acusó al presidente de la Federación de quedarse con dinero que estaba destinado a su hija. Acerca de esta tensa relación, la Justicia encontró culpable al dirigente y a su hijo de injuriar al papá de la deportista por lo que deberán desembolsar 340.000 pesos argentinos.

Esta causa estuvo a cargo de Carolina Parra, jueza del Segundo Juzgado Correccional, quien tomó esta decisión el pasado martes 29 de marzo. La magistrada hizo lugar a la denuncia presentada por Daniel Gervasoni, quien acusó tanto a Luis Meritello como a su Ricardo, de haberlo injuriado. Esto pudo probarse ya que esta campaña de desprestigio, el presidente de la Federación Sanjuanina de Judo la llevaba a cabo durante reuniones con los dirigentes de distintos clubes.

No fue un caso aislado, sino que se habría repetido en varias ocasiones hasta que uno de los participantes de estos encuentros grabó las declaraciones de la autoridad. Esta persona le hizo llegar la filmación al papá de Ornella, quien inmediatamente presentó una denuncia en contra de Luis Merittelo por Calumnias e Injurias.

Gracias a este material, Parra declaró culpables tanto al dirigente como a su hijo llamado Ricardo Meritello de injuriar a Gervasoni pero no de calumniarlo. El castigo establecido consta de que cada uno tendrá que pagar 20000 pesos, luego en carácter de multa Luis deberá abonar 200000 pesos y su hijo otros 100000. De esta manera abonarán un total de 340000 pesos.

¿Cuándo comenzó el conflicto entre Gervasoni y Merittelo?

En Canal 13 en marzo de 2021 fue el propio Daniel Gervasoni, padre de Ornella, el que contó cuál habría sido la reprochable maniobra del presidente. El denunciante acusaba a Luis Meritello de haberse quedado con un dinero que enviaron desde Nación para cubrir los viajes al CENARD que debía realizar la talentosa joven. Se trataba de un total de 80000 pesos argentinos de los cuales el dirigente le ofrecía solamente 35000 y en calidad de préstamo según lo que relató el hombre.

Todo comenzó en el 2019 cuando la familia de la deportista gestionó un subsidio por 140000 pesos para pagar estos traslados. Sin embargo en ese momento los Gervasoni se enteraron que desde la Federación Sanjuanina de Judo ya lo había pedido. No sólo habían hecho efectiva la solicitud, sino que ya habían llegado 80000 para ese fin.

Al enterarse de esto fue a confrontar a Meritello para pedirle lo que le correspondía a su hija, sin embargo Merittelo se negó a darle toda la suma y le ofreció simplemente 35000 como "préstamo". Esta situación se mantuvo por varios meses hasta que llegaron a un acuerdo en el que el presidente se comprometió a darles el dinero repartido en cuotas.

Si bien la autoridad les entregó en tiempo y forma el monto correspondiente a la primera cuota, luego nunca volvía a abonarles nada. No obstante, el conflicto no terminó allí sino que se profundizó aún más. Lo que ocurrió fue que el presidente convocó a distintas reuniones para pedir la "colaboración" de los clubes para pagar la deuda que tenía.

Meritello propuso que las distintas instituciones sanjuaninas entregaran parte de los subsidios que recibían, para pagarles a los Gervasoni. Esto generó una gran furia que se mantuvo por bastante tiempo, ya que se realizaron varios encuentros más donde justamente se dieron las injurias en contra de Daniel.

La relación quedó tan tirante que el dirigente, junto con su comisión, le quitó la posibilidad a Ornella de competir en el Provincial de Judo. La sanjuanina necesitaba participar de este torneo para poder clasificar al nacional, pero las autoridades se negaron a dejarla ingresar al recinto para que participara.

Sin embargo, tiempo después el propio Meritello decidió romper el silencio que venía manteniendo y eligió Canal 13 para hacerlo. En ese momento el polémico directivo aseguró que Ornella tenía las puertas abiertas de todas las instituciones que regía la federación, pero que su padre fue declarado "persona no grata".

"Este señor me hizo una querella por injurias. Desconocemos cuál ha sido la injuria. Es contra mi persona, la Federación Sanjuanina esta al día con todo. Los judocas son bienvenidos y los vamos a preservar, las personas ajenas como este padre me ha mandado la orden el presidente de la Confederación que se declare persona no grata y que no pueda entrar a ningún evento de judo", expresó en su momento.