Caso Catalina Valdez: podría caer la acusación a las dos pediatras

Catalina Valdez Sosa, es una niña que falleció luego de sufrir un siniestro vial con sus padres. Por su caso, en octubre formalizaron la denuncia contra dos pediatras que la atendieron y dispusieron su alta del Hospital Rawson. Luego de ello, la menor ingresó con un cuadro abdominal agudo y falleció.

En ese momento, el juez de garantías, Jorge Abelín Cottonaro, dispuso, en base a la investigación de la UFI Delitos Especiales, representada por Iván Grassi, imputarlas por el presunto delito de "Homicidio culposo". Allí se estableció un año para la Investigación Penal Preparatoria y en tanto las profesionales de la salud, de apellidos Sojo y González, quedaron en libertad.

Este viernes el Fiscal Iván Grassi habló con el móvil de Canal 13 y dio a conocer que completaron con la investigación. Es así como explicó que "lo que se hizo esta unidad fiscal fue recolectar todos los elementos de prueba para está acusación inicial, pero como estamos analizando un proceder médico qué es ajeno a la ciencia del derecho las pericias fueron encomendadas a tres médicos". Entre ellos un perito por parte de las médicas, dos por el Ministerio Fiscal y nadie por parte de la víctima.

De este modo, "las conclusiones que llegaron, y que se han puesto en conocimiento de manera anticipada la propia familia, es que concluyen estos peritos, que el actuar de las pediatra oportunamente investigadas habría actuado en términos generales al debido proceder médico" indicó el profesional. Luego añadió "esto quiere decir que no contamos con elementos como para a futuro sostener la acusación contra ellas".

Es así como continuó "razón por la cual el desenlace de la causa puede dar lugar a una indica un sobreseimiento ya no contamos con elementos, principalmente por esta pericia, que nos hagan atribuir o llevarle instancia de juicio". También dijo que los tres médicos "hablan de que el proceder de estas pediatras se ajusto al criterio médico":

A la vez comentó que estas médicas examinaron a la menor y que "y no había criterio médico para seguir examinando la la creatura y tenerla más horas en observación". Por esto es que añadió "por ser un tipo de lesión donde se produce la hemorragia y que posteriormente le produce la muerte, muy atípica, no había modo de presumir para practicar un examen específico que detectara eso". Para finalizar informó que "durante el tiempo que estuvo internada (Catalina), no había dado sintomatología que corresponde a ello".