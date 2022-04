'No la vas a contar': lo mandaron al Penal por violar una perimetral

El 24 de agosto del 2021, su ex mujer le había puesto una orden de alejamiento por lesiones que le había ocasionado reiteradas veces, un mes después, exactamente el 29 de septiembre el agresor desobedeció la prohibición de acercarse a su ex pareja y lo hizo para amenazarla.

No le importó tampoco la condena de 2 años de prisión condicional que ya pesaba sobre él y la buscó en un lugar y hora que sabía que iba a encontrarla. En la escuela Pedro Álvarez, Pocito, a las 12,30, al momento de retirar a su hija.

El violento fue identificado como Nahuel Kosaner y ese día insultó a su ex pareja y entre las amenazas le dijo: “Ese papel no es nada, ya vas a ver lo que te voy a hacer y no la vas a contar”.

Noticias Relacionadas Fuerte impacto entre un colectivo y un auto en Santa Lucía

Este último lunes Kosaner fue condenado por esa desobediencia y se unificaron las dos causas, por lo que la sanción es de dos años y dos semanas de prisión efectiva.