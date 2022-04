Presuntas compras con sobreprecios en Angaco: la Justicia comenzó a investigar

Durante el pasado lunes 11 de abril en el departamento Angaco se generó revuelo debido a una denuncia presentada por varios concejales en contra del intendente. La misma asegura que en el municipio se realizaron compras con sobreprecios. Luego de que esto fuera presentado formalmente, desde la Justicia ya dieron inicio a la investigación.

Mariano Carrera, ayudante fiscal, reveló que la denuncia fue elaborada por un total de tres concejales del mencionado municipio. Luego de que esto sucediera, la autoridad expresó que la primera medida que tomaron fue pedirle a la Municipalidad los expedientes donde se autorizaron las compras señaladas.

"Tenemos que informar que concejales de Angaco, los señores Palacio, Olivera y Marín, han formulado una denuncia contra el intendente y otros comerciantes de la zona por presuntas irregularidades en la compra de bienes por parte del municipio. Según lo que denuncian los concejales habrían sido abonados con sobreprecios. Lo primero que se ha dispuesto para esclarecer la verdad sobre los hechos denunciados es requerir al municipio expedientes donde se han autorizado dichas compras", expresó.

Siguiendo la misma línea Carrera expresó que a pesar de haber pedido esta documentación de manera inmediata, todavía no la han recibido. Sin embargo aclaró que tienen los medios necesarios para hacerse con dichos comprobantes si desde el municipio se niegan a cooperar. No obstante destacó que no cree que lleguen a esa instancia.

"Todavía no nos han remitido los expedientes, lo que no implica que no vaya a suceder en los próximos días. Nosotros hemos ordenado la remisión en lo inmediato y estamos a la espera de eso. El aparato judicial tiene la forma de hacerse de la documentación en caso de que omitan el hecho de remitirlo pero no creo que ocurra", sentenció.