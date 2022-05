Violencia en el hogar: golpeó a su pareja por no querer lavarle la ropa

Jonathan Gelvez fue condenado este miércoles a 6 meses de prisión efectiva por el delito de Lesiones Leves agravadas por el vínculo, Amenazas Simples y desobediencia a una orden judicial. Esta condena que lo lleva directo al Penal se dio luego de haber violentado a su pareja.

El caso que lo puso en el banquillo de los acusados ocurrió en diciembre del 2021. Allí fue cuando Gelvez inició una discusión con quien era su pareja debido a que se negó a lavarle la ropa. Esta situación lo hizo enojar y comenzó a insultarlo y le dijo: "Sos una put... regalada".

Luego de la amenaza, el hombre la empujó y provocó que se golpeara con una máquina de coser. Pero esto no fue todo, ya que posteriormente le dio puntapiés mientras estaba en el suelo y la amenazó de muerte. En ese momento comenzó a gritarle: "Te voy a matar, no me importa ir al Penal".

Por este caso es que la víctima lo denunció y recién en enero lo lograron detener. Hoy fue condenado y enviado al Servicio Penitenciario Provincial.