Torraga culpable: 'No entiendo porqué ante un mismo delito, dos resoluciones'

Leonardo Villalba es el defensor de Facundo Martin Torraga, luego de la audiencia habló en exclusiva con el móvil de Canal 13 San Juan y explicó cuales son las acciones que harán luego de que dicten la condena. Cabe recordar que el imputado fue señalado como el culpable de abuso contra su ex pareja.

El letrado comenzó "Sí bien aún no se conocen los fundamentos qué van a ser objeto de una audiencia nos llama poderosamente la atención que por un lado da por cierto un hecho de abuso y por el otro lado no". A esto le añadió "cuando la prueba que se ha dado conocer en la denuncia el testimonio de la de la presunta damnificada, por eso es prematuro adelantar opiniones y esperaremos los fundamentos".

Cabe decir que el Ministerio Público Fiscal ya ha adelantado que va a rever el pedido de la condena ya que la fiscalía solicitó 17 años de prisión efectiva por el hecho del que se lo señala culpable a Torraga. A ello le sumó "mañana se va a ser el juicio de cesura donde el MPF y defensa, habiendo sido declarado la culpabilidad, se tiene que expresar los motivos por el monto punitivo". Por lo que explicó "obviamente acá al control de acusación vino por 25 años, aunque en la audiencia cuándo se realizaron los alegatos la fiscalía pidió 17 años".

Otro de los puntos que mencionó el letrado a cargo de la defensa de Torraga, "teniendo en cuenta que acá se hablaba de abuso sexual concurso real, obviamente estamos hablando de mínimo de 6 años". Sobre ello añadió "está defensa va a peticionar rebaja de la condena" aludiendo a que tanto 17 como 25 años son penas desorbitante "más teniendo en cuenta lo que se expuso en el debate" aclaró.

A su vez, el abogado expresó que no entiende algunas razones por las que impusieron prisión preventiva, teniendo en cuenta que el proceso acusatorio fue con prisión domiciliaria. "Él no ha tenido la sentencia firme, creo que no debería haber variado esa cautela que hace alusión al peligro de fuga de mi defendido, pero hay otras medidas cautelares y eso lo estipula el código para asegurar el proceso que es lo que sabía dictado oportunamente".