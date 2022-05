Complicados por el asesinato de Rodríguez, sus hermanos y sobrino irán a juicio

Eliseo ‘Pachico’ Rodriguez (77) y Jorge Rodríguez (48), padre e hijo están complicados por el crimen de Herman ‘Mito’ Rodríguez, quien fue asesinado brutalmente el pasado lunes en horas de la tarde con golpes en la cabeza y un tiro en la cara. Los sospechosos, familiares directos, hermano y sobrino del fallecido, están detenidos y este jueves se realizará la audiencia de formalización.

El tercer implicado sería un peón rural que trabaja para Eliseo, a él se le atribuiría el delito de encubrimiento, se trata de Juan Riveros. La prueba más comprometedora que tienen los fiscales sería la presunta arma homicida que fue hallada este último miércoles en el jardín de los principales sospechosos, un revolver calibre 22.

La audiencia de formalización se llevará a cabo este jueves a las 10.30 en el Palacio de Tribunales en la Sala 5. El fiscal Adrián Riveros pedirá la imputación de ambos detenidos y del tercero implicado. El fiscal en un principio los imputaría por el delito de homicidio está agravado por el uso de un arma de fuego, sin embargo, se podrían sumar agravantes para subir la pena.

El hecho:

Aparentemente, Eliseo citó a su hermano Herman para dialogar sobre el problema que tenía hace años, heredar las 9 hectáreas de tierras familiares. Los investigadores presumen que una vez en el lugar, Eliseo y su hijo Jorge emboscaron a ‘Mito’ y lo atacaron de tal manera que murió por un disparo, pero que también tenía múltiples golpes en la cabeza y rostro.

Según relataron fuentes judiciales, el cuerpo sin vida fue hallado por un vecino de la zona a unos 300 metros de la casa de Rodríguez y en el interior de su finca. En un principio, las primeras investigaciones sobre el cuerpo arrojaron el resultado de que murió por golpes provocados por un objeto contundente en la cabeza y en el rostro.

No obstante, la autopsia reveló que Herman no murió por los golpes, si no que murió por un disparo efectuado a corta distancia en el rostro con orificio de entrada en las fosas nasales. El Ministerio Público Fiscal informó que el damnificado fue hallado boca arriba con abundante sangre, específicamente con: hematoma palpebral y ocular izquierdo, con abundante sangrado facial, con hongo de espuma bucal y hematomas en abdomen. Sin rigidez y con livideces dorsales móviles, y en principio sin signos de haber ejercido defensa.

Eliseo y Jorge Rodríguez, padre e hijo, hermano y sobrino, fueron detenidos el mismo lunes por la noche en su vivienda mientras cenaban. En tanto que, el revólver calibre 22 fue hallado este último miércoles en el jardín de la casa, semienterrado y cubierto con una bolsa