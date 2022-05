Hombre pasará más de 3 años en el Penal por violar la restricción y darle una paliza a su ex

Este lunes, el Sistema Acusatorio se expresó sobre un reincidente caso de violencia de género. En esta oportunidad, un hombre fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva por golpear a su ex pareja habiendo violado las restricciones por agresiones anteriores. Es decir, que el sujeto pasará una larga estadía en el Servicio Penitenciario de Chimbas.

La Policía había informado que Maximiliano Pereyra había sido condenado en agosto del 2021 a dos años y dos meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas por el uso de arma.

La condena que pesa sobre él mucho no le importó porque hace unos días Pereyra se presentó en la casa de su ex pareja y la volvió a agredir, además de amenazarla. ‘Si no sos mía no vas a ser de nadie’ y la golpeó brutalmente, informaron las fuentes judiciales. Acto seguido, la víctima hizo la denuncia correspondiente y el hombre se retiró de la casa, pero finalmente fue detenido ye este lunes condenado.