Menor fallecida en Pocito: ordenaron la autopsia y no habría signos de violencia

Este lunes una noticia estremeció a San Juan cuando se conoció que una nena de tan solo 7 años de edad llegó sin vida al Hospital Federico Cantoni en el departamento Pocito. Al respecto, el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI de Delitos Especiales habló con Diario 13 San Juan y explicó que, a primera vista, no se ha determinado nada y por esto ordenó la autopsia.

Según informó el fiscal, en las primeras pericias realizadas en el cuerpo de la menor no se evidenciaron signos de violencia. Y señaló: ‘Lo único que hemos hecho es disponer la autopsia’.

Además, Micheltorena afirmó que los resultados del estudio estarán al medio día de este lunes, y luego se dará inicio a la investigación. ‘Primero tengo que estudiarla para poder comenzar la investigación’, comentó.

Según las primeras informaciones, la menor llegó sin vida al hospital de Pocito, trasladada por sus padres. Los primeros indicios indicaban que presentaba un estado de desnutrición y tenía restos de materia fecal en la boca.

En este sentido, el fiscal Francisco Micheltorena señaló: ‘A primera vista no se ha determinado nada, por he pedido la autopsia para comenzar con la investigación, pero sin ese resultado no puedo determinar nada’.