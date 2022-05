Un hombre en Santa Lucia golpeó salvajemente a su madre y a su esposa

En la jornada de este martes se generó la audiencia de presentación y condena de la causa que tiene como acusado a Carlos Matías Pereyra por el delito de lesiones leves agravadas por el vinculo en contexto de violencia intrafamiliar. De este modo, mediante juicio abreviado decidieron condenar al imputado a 6 meses de prisión condicional, es decir que no irá a prisión, además de prohibición de contacto y de acercamiento con la victima. Asimismo le dieron exclusión del hogar y esta obligado a hacer un abordaje terapéutico.

El hecho que lo puso en la mira a Carlos Pereyra, sucedió el pasado 7 de abril en el domicilio de propiedad de la damnificada donde convive su hijo. Este lugar esta ubicado Barrio José María Cortéz en Santa Lucía. De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella se encontraba en su habitación cuando escuchó un fuerte golpe dentro de la casa. Por ello fue que acudió a ver que pasaba y vio a su nuera, pareja del hombre hoy detenido, que estaba en el suelo.

La imagen la impactó, pero comenzó a entender todo cuando vio a su hijo saliendo de la cocina y se dirigía a una de las habitaciones. En ese momento la denunciante no dijo nada y volvió a ingresar a su habitación. Mientras sus dos de sus nietos lloraban y gritaban, por lo que fue a ver que pasaba y contenerlos. Sin embargo su propio hijo le dijo: "Vos no me toques los niños". Ella se fue pero el hombre la detuvo y le propinó un fuerte golpe de puño en sus costillas. Para evitar que la siga golpeando ella se metió en su habitación para luego intentar escapar por la ventana.

Pero todo fue peor, ya que el hijo vio su maniobra y se acercó con clara intensión de agredirla. Así fue como le dio un fuerte golpe en su cara y la víctima solo logró gritar hacia "llamen a la policía". Luego de ello, varios vecinos llamaron al 911, y esas alertas fueron lo que llevaron a que los uniformados vayan hasta el domicilio para detener al sujeto. Además constataron de las lesiones que su hijo le causó.