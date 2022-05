Se dilata el juicio por el sangriento crimen de Braian Chávez en Rivadavia

El 2 de agosto de 2020 una sanjuanina vivió la peor situación que puede vivir una madre, encontró a su hijo tirado en la calle luego de haber sido asesinado de una puñalada. Si bien se pensaba que el juicio por este crimen iba a darse en marzo de este 2022, la propia mamá de la víctima reveló que finalmente el proceso se daría a finales de este año.

La víctima de este ataque sanguinario fue Braian Chávez, un chico del barrio Marquesado III que fue encontrado sin vida por Lidia Chávez, su propia madre. Esta mujer que desde el día uno pide justicia por lo que le hicieron a su hijo, habló nuevamente con Canal 13 para revelar la que sería finalmente la fecha del juicio.

"Sólo me queda esperar, este proceso va a cumplir 2 años el 2 de agosto. Se esta trabajando, me dan la seguridad de que ellos siguen detenidos. No voy a bajar los brazos nunca hasta tener justicia por Braian. Tengo que esperar entre noviembre y diciembre, esperemos que todas las leyes sean cumplidas y que este año sea el juicio", expresó.

Siguiendo en la misma línea la entrevistada contó que todavía siguen siendo cuatro las personas detenidas. Tres de ellas se encuentra privados de su libertad en calabozos del Penal de Chimbas. Sin embargo hay un cuarto aprehendido que se encuentra con prisión domiciliaria debido a que es menor de edad.

"Las novedades que tengo es que me acerqué a Tribunales como siempre buscando información y me dijeron que uno de los detenidos había cambiado de abogada. No me dijeron cuál de los detenidos pero lo estaba defendiendo Filomena Noriega y ahora lo defiende Carla Manini. Quieren hacer un juicio abreviado pero se rechazan todos los pedidos que ellos hagan", manifestó.

Por último, Lidia mencionó que seguirá luchando por conseguir la pena máxima para los presuntos asesinos por lo que en mayo realizará una marcha para que nadie se olvide lo que le hicieron a Braian y lo que padecen día a día sus seres queridos.

"Hasta que no obtenga la sentencia máxima para los asesinos de mi hijo, no tengo paz y no creo que la vaya a tener. No es fácil llegar a una esquina, encontrar a tu hijo muerto y no poder hacer nada. Tener que volver a sentarme en un estrado y decir que fue lo que pasó pero que no se como. Los asesinos no tienen consciencia pero que cumplan la condena que tienen que cumplir. El mes próximo voy a hacer una marcha para que vean que no me he dormido", sentenció.