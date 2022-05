Fueron pareja 4 años pero al finalizar todo le dijo 'te quiero ver muerta'

En la jornada de este viernes se llevó a cabo, mediante juicio abreviado, la condena a Renzo Landa quien fue acusado de generar amenazas contra quien fuera su pareja durante 4 años.

De este modo, desde la Justicia informaron que una mujer denunció a un sujeto con quien mantuvo una relación durante 4 años. De esta relación nació un niño. A la vez, en la denuncia, la víctima señaló que su ex perpetuaba en su contra violencia física y verbal. Sin embargo lo peor llegó el pasado 27 de abril del 2021 cuando la mujer se encontraba trabajando y recibe un llamado de la maestra de su hijo. Allí le informan que su ex no lo había retirado de la institución.

Cuando va a la escuela se encuentra con Landa quien le expresa que es un irresponsable y que lo iban a echar. Esto llevó a que el sujeto la tomara del cuello y le dijera: “te voy a desfigurar acá en la calle, y si no lo puedo hacer, te voy a buscar y te voy a matar por que te quiero ver muerta”.

Ante el impacto de la amenaza contra su vida, la damnificada se dirigió a efectuar denuncia penal en UFI CAVIG. Posteriormente la OMA informa que estarían cumpliendo algunas de las medidas impuestas en la audiencia por lo que realiza una audiencia de revisión de medida cautelar a la que no asiste el imputado.

De este modo, el pasado 26 de abril el hombre fue detenido. Ya en la audiencia de juicio abreviado, Landa fue condenado a la pena de 6 meses de cumplimiento condicional.