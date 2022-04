Buscan a la jauría asesina que atacó al operario del Parque Ambiental

Este lunes 4 de abril, el fiscal Iván Grassi del Ministerio Público Fiscal, brindó detalles sobre la muerte de Néstor Daniel Morales, quien fue atacado por una jauría de más de 10 perros en el Parque Ambiental de Rivadavia. El fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales señaló que la jauría ya tiene pedido de captura y después quedarán a disposición de la Policía Ecológica y de la Secretaría de Ambiente.

En este sentido, Grassi señaló que el operario fue atacado entre 10 a 15 perros, descubierto y auxiliado por compañeros de trabajo, pero que producto de las lesiones y las heridas falleció. Según informó el fiscal, es un predio de más de 200 hectáreas y que el ataque se produjo en el sector donde esa depositada la basura y luego separada y trabajada para su tratamiento. ‘El operario estaba en funciones de tipo sereno, donde anotaba los camiones que entraban y salían, pero es un predio que no tiene un cierre perimetral por su extensión, más de 200 hectáreas y está en la vera de un cerro de la provincia’, afirmó.

De esta esta manera, destacó que desde su Unidad Fiscal se ha realizado el pedido de captura de esta jauría a la Secretaría de Ambiente y a la Policía Ecológica, pero que la intervención de esta UFI es con un fin penal: determinar si hay responsabilidad alguna en lo laboral, en lo civil o en lo penal por la muerte de Morales.

‘Puedo señalar que esta unidad fiscal es a los fines de determinar cómo se produjo esa muerte y la orden de captura de esos animales está y después se encargará la secretaría ambiental en los lugares de depósito o guarderías que tengan, pero esto el área penal, el fin es determinar si una muerte se le puede atribuir o no responsabilidad penal a alguien, lo que no quita o exime de que pueda haber una responsabilidad civil o laboral’, señaló Grassi y confirmó que aún no han sido notificados de que hayan sido capturados los perros.

Además, señaló que durante en los primeros testimonios, trabajadores aseguraron que antes habían más de 50 perros en la zona y que se alimentaban dela basura.