Sin pistas por la muerte de Araoz: ¿qué pasa con las cámaras de seguridad privada?

Por la muerte de Mauricio Araoz en El Villicum a raíz de un trágico siniestro vial este último domingo, los investigadores expresaron que las cámaras serán cruciales para determinar qué pasó o dar con alguna pista, ya que él o la responsable aún no aparece. La investigación está a cargo de la UFI N°1 a cargo del fiscal Iván Grassi.

Desde la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales, junto con la División Criminalística de la Policía de San Juan y efectivos de la Comisaría 18va investigan el hecho y según informaron fuentes judiciales trataron de dar alguna con algún indicio para dar con el culpable. Además, destacaron que en la escena no se encontró nada, no se halló ningún plástico o pintura del ‘vehículo’ que lo atropelló.

Al no tener pistas del responsable, la policía se contactó con la primera llamada que realizó la llamada al 911, y que avisó de un ‘bulto’ tirado en el medio de la calle por Ruta 40, en Albardón. Según el conductor, el siguió su camino. No paró, y dijo que no vio ningún vehículo y que lo esquivó, al igual que otros autos que venían detrás suyo.

Personal policial llegó hasta el lugar y constató que era Araoz y que estaba mal herido. Fue enviado de urgencia hospital, pero murió en el camino al nosocomio.

Además, fuentes policiales, explicaron que en la zona no hay cámaras de seguridad del CISEM en la zona. Pero que están siendo requisadas las cámaras privadas por la zona.