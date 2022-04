Un nene llamó al 911 y salvó a su mamá de la brutal golpiza de su padre

Este último jueves un hombre de 38 años de edad fue condenado a seis meses de prisión efectiva por darle una golpiza a su ex mujer. El hijo de ambos con tan sólo 9 años presenció la situación y llamó al 911. La mujer relató que le hombre le dijo, 'si no me dejar ver los niños te mato'.

El hecho de violencia ocurrió el pasado 2 de marzo cuando la víctima salió de su casa y fue interceptada en la puerta de la casa por el padre de sus hijos, la agredió verbalmente hasta que la levantó del cuello, y la metió a la casa donde sufrió una brutal golpiza por parte de este hombre.

El relato judicial, expresó que la víctima declaró que una vez dentro de la misma, la arrojó sobre la cama, se le subió arriba y comenzó a asfixiarla, mientras le manifestaba: ‘vos querés meterme al penal, me querés arruinar, si no me dejás ver a los niños te mato’.

Ante la situación el pequeño de 9 años logró llamar al 911 para dar aviso de lo que pasaba y de esta manera le salvó la vida a su mamá. No obstante, cuando los efectivos de la policía llegaron el agresor ya había emprendido la fuga y luego fue detenido. Finalmente, este jueves recibió una leve condena por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y, solamente estará seis meses preso en el Servicio Penitenciario de Chimbas.

Además, según se conoció, este ya habría estado preso antes por el mismo delito: violencia de género. Luego de desfigurar a la madre de sus hijos pasó seis meses recluso en Penal.