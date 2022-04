Condenaron a un desagradable que abusó de una niña y le ofreció $10

A fines de diciembre sucedió un hecho totalmente aberrante en el interior del Barrio Antonino Aberastain, en el departamento de Pocito. Una nena de 11 años fue enviada por su madre a comprar hielo al vecino. Allí la menor fue manoseada por un hombre y este le ofreció $10.

Según revelaron las fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre. La niña pidió hielo y de un momento a otro apareció en la puerta del lugar Sergio Campillay, más conocido en la zona como ‘El Pequi’. Acto seguido, la pequeña relató que el depravado la llamó y la manoseo.

Luego le dio 10 pesos y le manifestó que al otro día le daría 100 pesos. Tras ello, la pequeña volvió a su casa llorando y le contó a su madre lo que había pasado. Es por esto que la madre denunció a Campillay que terminó detenido.

De este modo, después de cuatro meses de lo sucedido, el depravado sexual recibió su condena por el delito de abuso simple. Para su beneficio, como no tenía antecedentes, el hombre recibió una pena de prisión condicional de 9 meses. Es decir, no irá preso. Y no tiene permitido acercarse a la víctima, ni a su familia y debe someterse a reglas de conducta.