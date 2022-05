Declaran testigos por la presunta prostitución en una estética

Desde el pasado domingo, la Justicia investiga a una estética sanjuanina y a su dueña por presuntamente promover la prostitución de sus empleadas. Una ex empleada de 19 años, denunció que en el lugar ofrecían distintos tipos de masajes, algunos que incluían algún tipo de contacto sexual con los clientes y por los que les pagaban más dinero si accedían a hacerlos.

Por este motivo, la dueña del local, Liliana Patricia Coria de 59 años quedó detenida y el local fue allanado por la Policía Federal que secuestró varios elementos de interés para la investigación.

El fiscal del caso, Juan Manuel Gálvez de la UFI CAVIG, explicó este martes en Canal 13 los detalles de esta investigación. Dijo que tras el allanamiento en el local llamado EROS, ubicado en pleno centro, se han citado a una gran cantidad de testigos a declarar.

‘Se ha llamado a testigos en distintos días y horarios para dar sus versiones. También invitamos otras personas a denunciar si pueden aportar algún dato. Como así también se han secuestrado una gran cantidad de computadoras, pen drive, celulares, ficheros, talonarios, y eso está a resguardo y se van a peritar por la policía una vez que se formalice la investigación ante el juez de garantías’, comentó.

Si bien el local fue allanado, el funcionario señaló que no era necesario clausurarlo porque ya se han obtenido todos los elementos necesarios para la investigación.

‘La denuncia la hizo una mujer que trabajaba ahí. Primero empezó con masajes y luego le ofrecían hacer masajes con otros fines y en base a eso, según la denuncia de la mujer, le pagaban un poco más’, comentó el Fiscal acerca del origen de esta investigación.

La estética EROS funciona hace aproximadamente dos años en el local que se encuentra en calle 25 de Mayo 18 este, a metros de calle Mendoza. En su fachada se puede observar un gran letrero de color rojo y un cartel con los servicios que ofrecen. Además, junto a la estética se encuentra un sexshop con el mismo nombre.

‘Hace dos años funcionaba el lugar, pero no hubo denuncias previas. Es la primera vez que, desde que funciona la UFI CAVIG, se tiene conocimiento de que realizaban estas prácticas’, dijo Gálvez.

La oficina del fiscal ahora busca establecer si la dueña ejercía realmente explotación sexual con sus empleadas o las chicas lo hacían de forma voluntaria. ‘La denuncia dice que se les cobraba un porcentaje: ahí está la explotación sexual. Porque dice que si accedía a ese tipo de masajes repartían un porcentaje entre la dueña y la trabajadora’, comentó el Fiscal.

‘Vamos a investigar si han sido obligada o ha sido voluntario. Eso está en investigación’, afirmó.

Por otro lado, Gálvez aclaró que la prostitución no está prohibida en Argentina, siempre y cuando se practique de forma voluntaria, sin proxenetismo y en un lugar privado. ‘Lo que es ilegal es la explotación sexual. Que una persona sea obligada a ejercer la prostitución y que haya un proxeneta atrás que sea quien cobre y quien la maneje y obligue’, indicó

Tras este escandaloso caso, el Fiscal afirmó que sin la denuncia de la ex empleada no se podrían haber enterado de esta situación. ‘Lugares así en la Argentina deben millones. Pero nosotros no podemos entrar por entrar, actuamos en base a una orden del juez. No es por entrar. Nosotros actuamos en base de oficio en algunos casos, pero si hay denuncia actuamos’, explicó.

Por ahora, la única detenida es la dueña del local y buscan establecer si hay otras personas involucradas en este caso.