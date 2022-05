Desamparados, a punto de pagar una millonaria indemnización a un hincha

En 2016 el Desamparados disputó una final contra Agropecuario, la cual terminó ganando para conseguir un lugar en el Federal A. En ese momento dos hinchas que estaban viendo el partido recibieron balazos de goma que les provocaron distintas heridas. Uno de ellos se llevó la peor parte y directamente perdió un ojo. Este 2022 la institución debería pagarle una millonaria indemnización.

Alejandro Miquelarena, abogado defensor del hincha afectado, reveló que a lo largo de estos años las autoridades 'puyutanos' han decidido mirar para el costado y no pronunciarse. No sólo se trata de no dar declaraciones públicas sino que no se presentaron a ninguna de las audiencias que se realizaron a lo largo de estos años.

'Los demandados fueron el Club Sportivo Desamparados y la provincia de San Juan. La provincia hizo un ofrecimiento en cuanto a su responsabilidad que podría llevar a caberle. Ese ofrecimiento fue aceptado por mi cliente. Lo que queda pendiente es la acción contra Desamparados, reclamando la diferencia de ese ofrecimiento. Hubo varias audiencias, se hizo una mediación obligatoria en la cual no se presentó el club. Se notificó la rebeldía e incluso se hizo una pericia contable sobre las cuentas del club. Están al tanto de que existe el juicio pero no se han presentado', manifestó.

Entrando en detalle en las consecuencias que tuvo Juan Pablo Díaz, el joven que recibió el balazo de goma, el letrado reveló que los daños que recibió son irreparables. El chico directamente perdió la visión totalmente en uno de sus ojos por lo que tiene una discapacidad física más que considerable.

'Mi cliente, Juan Pablo Díaz, en el 2016 cuando ocurrió ese evento sufrió lamentablemente la pérdida de un ojo. Distintos peritos judiciales han podido expedirse manifestando que padece una discapacidad física del 42% porque ha quedado con una visión reducida y es irrecuperable. En ese contexto estamos avanzando en la causa civil con los alegatos para tratar de conseguir una reparación de ese problema y de esa consecuencia de ir a ver un espectáculo deportivo', aseguró.

Por último Miquelena reveló que desde hace tiempo que todo lo sucedido ya esta más que comprobado. A lo largo de todo el proceso diversos testigos presenciales prestaron su testimonio. No sólo se trata de gente que estaba en la cancha sino por ejemplo el médico que lo atendió en el hospital Marcial Quiroga.

'Ya se ha podido acreditar la relación causal. Esto quiere decir que Juan Pablo Díaz estuvo ese día en la cancha con dos compañeros de la facultad, han declarado los testigos que estuvieron juntos con él. Como se lo asistió al hospital Marcial Quiroga, quién fue el médico que lo trató e incluso cuáles fueron los dictámenes de los peritos médicos y psicológicos que también lo han podido entrevistar a mi cliente. Entendemos que la sentencia alrededor de 30 o 40 días puede estar disponible', sentenció.