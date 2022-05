Accidente fatal en Rivadavia: la desafortunada frase del camionero liberado

La audiencia de formalización contra el camionero Juan Carlos Ferreira (71), se realizó este viernes por la tarde. Se trata de único detenido por la muerte de Camilla Llanos una joven ciclista de 21 años fue embestida por un camión el jueves pasado en el Bº Huaziul en Rivadavia.

En el medio de su declaración, Ferreira dijo una frase desafortunada que fue interpretada como una falta de respeto para los familiares de la víctima. El fiscal Adrián Riveros dijo que el imputado había declarado “que se iba a dar una vueltita para ver cómo había quedado el camión y ver si tenía sangre”, esta frase indignó a los presentes.

Diego Sanz, juez de Garantías decidió imputar al sujeto por homicidio culposo y determinó el plazo de un año para el desarrollo de la investigación, lapso en el que permanecerá libre por no contar con antecedentes. También se estableció un impedimento de acercamiento a los familiares de la víctima, no tener ningún tipo de contacto, presentarse una vez al mes en la Justicia y no entorpecer la investigación.

Además dijeron que la pericia pudo verificar que la bicicleta que manejaba Llanos no tenía frenos. Además, los investigadores expresaron que Ferreira dijo “que la chica lo chocó a él”.

El fiscal Adrián Riveros expresó en Canal 13 que el camionero no vio a la víctima, "siguió su rumbo y el camión del municipio lo persiguió para señalarle que se tenía que detener en virtud de lo que había pasado y es entonces cuando se devuelve al lugar del hecho", concluyó el fiscal.