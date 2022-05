¿Un paso más cerca de Tellechea?: hubo un importante descubrimiento en el cráneo

El pasado 16 de abril un grupo de turistas se topó con un cráneo humano enterrado en las playas del complejo Bahía de las Tablas. Con el paso de los días estos restos óseos comenzaron a vincularse con la desaparición forzada de Raúl Tellechea. En relación a esto, durante las últimas horas se descubrió que el mismo presenta un orificio de bala por lo que lo acerca más al ingeniero.

Luego de que las autoridades se hicieran cargo de este cráneo, después de que los turistas lo encontraran en Ullum, es el personal del Gabinete Antropológico de Mendoza quien se esta encargando de realizarle distintos estudios. Justamente de estas pruebas forenses se obtuvo un resultado que lo vincula aún más con Raúl Félix.

Según lo que afirma el medio Diario de Cuyo estos especialistas detectaron un orificio de bala en la zona occipital, es decir a pocos centímetros de la nuca. Esto lo hace coincidir con un caso de homicidio el cual se vincularía con un caso de disparo a quemarropa. Sumado a esto también se percibieron otros daños.

Habían lesiones en el tabique nasal, en la frente y en otros sectores, los cuales se confirmó que se produjeron antes de que la persona muriera. Ahora los pasos a seguir es esperar que el informe oficial llegue desde Mendoza a San Juan para que desde la UFI de Delitos Especiales soliciten el análisis genético que podría tardar un mes más.

Además de esta información lo que se sabía anteriormente es que estos restos pertenecen a un hombre de entre 50 y 60 años, esto lo coincide ya que el ingeniero Tellechea tenía 53 años cuando desapareció forzadamente en 2004. También los profesionales mencionaron que este elementos tiene una antigüedad de entre 10 y 20 años. Raúl Félix fue visto por última vez hace 17 años.

En comunicación con Canal 13 la hija del desaparecido, Mariana Tellechea, señaló a los días del hallazgo que los resultados eran más coincidentes que nunca. A pesar de eso la mujer declaró que si hay algo que ha aprendido en estas casi dos décadas de profundo dolor, es a no ilusionarse hasta que no este 100% confirmado que este cráneo pertenezca a su padre. ‘En 18 años aprendimos que hasta que no esté corroborado y firme, no nos ilusionamos, sino no se puede vivir’, declaró en Paren las Rotativas.