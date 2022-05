'Fue sin querer': la insólita respuesta de la jueza que dejó salir al femicida de Cristina Olivares

‘Nos dijo que se le había escapado. Que no lo había querido hacer, que no fue intencional lo que ha hecho. Que no sabía que sus padres estaban bien. Y que tiene 1800 causas, lo que dicen siempre, que están repletos de trabajo y que no pueden ver caso por caso. Que no sabía la severidad del caso y que había sido tan grande y emblemático y atroz. Y por eso ha pasado lo que ha pasado, pero que no fue intencional’, así fue la respuesta de la jueza de Ejecución Penal, Lidia Rut Reverendo a los padres de Cristina Olivares.

Este martes, la magistrada recibió a Antonio Olivares y su esposa Sandra para darles explicaciones sobre la salida que autorizó la semana pasada a Miguel Palma, el asesino de su hija.

El encuentro ocurrió mientras en las puertas de Tribunales, familiares de víctimas de femicidios y crímenes en San Juan se manifestaban en contra de los beneficios otorgados a este femicida.

Cabe recordar que el pasado jueves, el Móvil de Canal 13 sorprendió al femicida en la casa de sus padres ubicada en el departamento de Rawson. Las cámaras de este medio, pudieron registrar una movilidad del Servicio Penitenciario estacionada en el interior de la casa de los Palma, donde efectivamente se encontraba el hombre condenado a perpetua por acribillar de más de 150 puñaladas a Cristina Olivares.

La reunión entre la jueza y los padres de la víctima este martes duró aproximadamente 45 minutos. Tras finalizar la audiencia, Antonio, el papá de la víctima, habló con Canal 13 y contó cuál fue la justificación que tuvo la magistrada. ‘Nos dijo que ella desconocía la causa. Tuve la misma sensación cuando citaron a mi hija después de muerta. La misma situación que me dijo la jueza anterior, que ella no tenía por qué saber que mi hija estaba muerta. Si mi hija le encargó que la cuidara, no me puede decir que no puede saber que estaba muerta. Cuando ella le mandaba una citación para saber cómo andaba la perimetral, si la estaba cumpliendo y mi hija hacia 1 año y 7 meses que estaba muerta’, manifestó el papá de Cristina.

‘Ella me ha prometido que no va a haber salidas ni para Rosa Videla (también condenada por el femicidio de Olivares) ni otra extraordinaria para Miguel Palma. Tiene que cumplir los 35 años sin beneficios como dicen la ley’, señaló el papá.

Sin embargo, Antonio Olivares confesó que no se va del todo conforme de la reunión. ‘Nunca me voy conforme yo. Siempre con miedo por delante, pero la mitad de mi ser, me dice que la he observado a la jueza y ella nos ha hablado de corazón. Pero la otra mitad dice que a ella le conviene, porque está entre la espada y la pared conmigo hoy. Pero espero que no. Que haya intuido lo que pienso, que es una buena persona’, comentó.

Tras este episodio, el papá de Cristina Olivares aseguró que seguirán de cerca controlando que ningún femicida tenga beneficios. ‘Yo lo que necesito es que me ayude a que esa gente cumpla su condena y que toda esta gente que ha perdido su familia estén tranquilos. Que no anden por la calle y vean al asesino de su hija en la calle’, concluyó.

En la marcha de este martes, participaron familiares de víctimas de femicidios como las mamás de Celeste Luna, Leila Rodríguez y Brenda Requena, entre otras organizaciones, familiares y amigos bajo la consigna de ‘Perpetua sin Privilegios’.