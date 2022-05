Tras la polémica salida de Palma, negaron la domiciliaria a la asesina de María Cristina

El pasado jueves 12 de mayo se generó una gran conmoción en la provincia de San Juan debido a la salida autorizada del asesino Miguel Palma para visitar a sus padres. En el mismo sentido la otra criminal, Rosa Videla, pidió seguir cumpliendo su condena con prisión domiciliaria argumentando un problema con su hijo. Sin embargo las autoridades le negaron este beneficio.

El motivo en el que se sostenía este llamativo pedido es que supuestamente la hija de 5 años de edad de Videla ya no puede ser cuidada por los padres de la asesina. Utilizando esta excusa la mujer que terminó con la vida de María Cristina, quiso obtener el beneficio de la domiciliaria. No obstante Lidia Reverendo, jueza de Ejecución, este lunes resolvió no darle lugar a este pedido.

Si bien revelaron que Rosa Videla tenía una conducta ejemplar dentro del Penal de Chimbas, tiene un ajustado juicio y conciencia de la realidad por lo que se encuentra bajo observación. Esto quiere decir que todavía no recibe un tratamiento resocializador por lo que su salida provocaría una sensación de desprotección en la sociedad argentina.

El momento en que salió a la luz que Miguel Palma salió del Penal para visitar a sus padres en Rawson: