Crimen en el Médano de Oro: los elementos que despegan al único sospechoso

El pasado 18 de abril salió a la luz el asesinato de un adulto mayor en el Médano de Oro. Si bien en un principio fueron tres los señalados por el crimen, dos de ellos fueron despegados de la causa ya que no se pudo demostrar su participación. Al parecer el único sospechoso restante podría correr la misma suerte ya que varios elementos refuerzan su versión.

Martín Zuleta es el defensor de Eliseo Rodríguez, hermano de la víctima de este caso. En comunicación con Canal 13 el abogado mencionó que los dos elementos clave en los que se basa la causa es en una moto que pertenecía el fallecido y un arma de fuego que fue hallada en un allanamiento en una propiedad del acusado.

'Se había secuestrado un arma en un allanamiento pero el pasado jueves esta defensa tomó conocimiento que, después de las pericias que se le realizaron, se determinó que no fue el arma que intervino en el homicidio. En este momento nos encontramos con una investigación del Ministerio Público Fiscal que ha sido muy sesgada al centrarse en mi defendido cuando esta defensa y el mismo Eliseo advirtió de su no participación en este hecho y la no participación de este arma', expresó.

Sumado a que no se demostró que este arma, que sería propiedad de Eliseo Rodríguez, fue la utilizada para asesinar a 'Mito' Rodríguez; existe una moto que pertenece al difunto que todavía no ha sido hallada. Esto refuerza una de los móviles que plantearon desde la defensa en un principio. Se trata de la posibilidad de que el hombre haya sido asesinado para robarle su vehículo.

'Es otro elemento que se suma porque ahora no no tenemos arma y no tenemos el motovehículo. Con lo cual también como esta defensa lo puntualizó en su momento, el móvil podría ser el robo de ese vehículo y no el que pretende colocar el Ministerio Público Fiscal de un supuesto problema personal entre la víctima y don Eliseo. Ellos sostuvieron que la muerte podía estar vinculada a una disputa por un terreno', puntualizó.

Sumado a esto, Zuleta aseguró que le pareció extraño la manera de proceder el Ministerio Público Fiscal en este caso. Esto se deba que, según el relato del propio abogado, el fiscal del caso ya tenía conocimiento desde el 10 de mayo de que el arma en cuestión no tenía nada que ver con el homicidio. Sin embargo nunca notificaron a las demás partes de esta confirmación.

'Es raro también porque el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de poner estos hechos relevantes en conocimiento inmediato a todas las partes porque desde el 10 de mayo que tienen en su poder esta pericia. Es muy llamativo que no nos hayan puesto en conocimiento', recalcó.

Por esta manera de manejarse y por otros procedimientos que no se habrían realizado de la manera correcta, Zuleta reveló que pedirán en el Tribunal de Impugnaciones que sea apartada del caso Celia Maldonado, la jueza de Garantías que actuó en la causa.

'Vamos a recurrir al Tribunal de Impugnaciones por entender que han habido vicios en los procedimientos por parte del Ministerio Público Fiscal y de la jueza de Garantías. Por consiguiente vamos a solicitar que el Tribunal de Impugnaciones tome cartas en el asunto y vea la posibilidad de apartar a la señora juez de Garantías en razón de que han habido ciertas medidas que han afectado al propio tribunal también. Se trata de la doctora Celia Maldonado y por la fiscalía fue el doctor Adrián Riveros', adelantó.