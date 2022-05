‘Entró caminando y se fue en una lata’, el desgarrador relato del padre de Celeste Luna

Este lunes inició el juicio contra Matías Mallea, ex agente de la Policía y femicida de Celeste Luna. Este lunes 23 de mayo finalmente comenzó el juicio contra el asesino y los padres de la víctima, Vicente Luna y Rosa Tello hablaron ante Canal 13 San Juan.

Vicente Luna, padre de la víctima expresó ‘estoy ansioso porque finalmente llegó este día, porque a partir de hoy día se va a saber toda la verdad. Si los jueces me dan una oportunidad de hablar con él, le preguntaría por qué lo hizo’.

En este sentido, con un duro relato, Luna dijo: ‘A esa casa donde se fue a vivir, entró caminando y se fue en una lata’. ‘Cuando yo le entregué a mi hija, le dije cuidala y él me dijo: si Don Vicente, yo la amo muy mucho a su hija. Le dije, bueno, cuidala que no me le pase nada y no la cuidó. Yo le preguntaría porque no la cuidó’, expresó con tristeza Vicente, padre de la víctima.

Además, también habló la madre de Celeste, Rosa Tello, quien explicó, ‘todos estos días fueron de lucha y espera, haciendo marchas y marchas para que salga pronto el juicio de mi hija, hasta el día que hoy empezará’. ‘Hoy empezaremos a saber por qué lo hizo’, apuntó la mamá de la joven asesinada.

Mientras se desarrollaba la primer audiencia de este juicio, decenas de mujeres estuvieron acompañando a los familiares de la victima, quienes pidieron por Justicia por Celeste en la puerta de Tribunales.