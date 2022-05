Fuerte condena para un hombre que estafó a varias personas y golpeó a su ex

Jonatan Emanuel Sánchez, este martes se sentó en el banquillo de los acusados. El hombre fue condenado en el Sistema Acusatorio provincial y recibió una condena de 13 años y dos meses de prisión efectiva. Esto se dio luego de estafar a varias personas, robarle a un primo y golpear y amenazar a su expareja.

Fuentes judiciales, detallaron que Sánchez mantuvo una relación de pareja durante cinco años y tuvo dos hijos con una mujer. Luego de estar separados, ella recibió a dos personas en su casa quienes le reclamaron dinero que les debía su ex, Ella les señaló su actual condición y que el condenado ya no vivía allí. Pero estas personas no le hicieron caso y le manifestaron que si no les daba la plata iban a tirotearle la casa o a llevarse sus cosas para cobrarse el dinero.

Ya en enero, nuevamente recibió una visita pero en este caso fue del primo de su ex. Este le indicó que el actual denunciado andaba por las inmediaciones de la Terminal de ómnibus y le pidió que los acompañara porque les había robado algunos elementos de música y plata en efectivo.

Minutos más tarde, fueron a buscar al sujeto y lo hallaron en inmediaciones de Córdoba y Rawson, en Capital. Allí hubo una fuerte discusión entre Sánchez y su primo. En ese instante su ex interviene para parar la disputa pero el imputado la golpeó en el brazo derecho.

Al llegar personal policial lograron llevar a cabo la detención. Sin embargo, el hombre, antes de subir al patrullero, amenazó a su ex y le dijo: "Yo voy a estar preso, pero cuando salga te mato".