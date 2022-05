Los papás de Celeste apuntaron contra Mallea: 'Es un cobarde, no está arrepentido'

A dos años y cinco meses del femicidio de Celeste Luna (21), este martes fue la segunda audiencia del juicio contra Matías Mallea, policía y expareja de la joven. "Es un cobarde, le sigue echando la culpa a mi hija", afirmaron a Canal 13 Vicente y Rosa Luna, papás de la víctima. Es que el acusado hasta el día de hoy niega todo y apunta a que Celeste se quitó la vida.

En esta segunda audiencia, los papás declararon por primera vez ante el juez Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción. "Me puse muy nervioso y pedí salir de la sala una vez que declaré. Nos preguntaron sobre el día del hecho y cómo me enteré que mi hija sufría violencia de género", explicó Vicente.

Asimismo, Vicente se refirió sobre el presunto femicida como un "cobarde porque le sigue echando la culpa a mi hija". "Teníamos la esperanza de que nos iba a contar el testimonio de lo que pasó ese 15 de diciembre del 2019 pero no dijo la verdad. Es un cobarde", enfatizó el papá de Celeste.

Por su parte, la mamá remarcó que "no me dio ninguna sensación verlo en la audiencia". "Es un cualquiera para mí, aunque me gustaría verlo cara a cara para demostrarle que tenemos más fortaleza y no somos tan cobardes como él. Dice que es hombre pero para afrontar la situación no lo es", agregó.

"Está igual que la última vez que lo vi, no lo noto que esté arrepentido, allá él. Dios mide con su vara y la Justicia también", cerró la mamá de Celeste. Mallea fue procesado por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género. En todo momento el acusado negó haberla asesinado y sostiene que la joven se quitó la vida.