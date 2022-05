'No hay delito': se defendió el abogado del 'Sex shop' investigado por prostitución

El reconocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, socio y dueño del sex shop que fue allanado se negó a dar declaraciones públicamente sobre lo que ocurría en su interior. El propietario del lugar dijo off the record a Canal 13 San Juan que 'no hay delito'. El local que aparentemente funcionaba como sex shop, fue denunciado anónimamente por promover la prostitución, por explotar sexualmente a mujeres y por tener personas privadas de su libertad en el interior.

Tras el allanamiento del local el pasado lunes, el abogado se negó a brindar declaraciones del lugar y lo único que dijo es que hasta el momento no se ha iniciado una causa porque las mujeres que se encontraban en el lugar declararon que ellas estaban ahí por voluntad propia y que cobraban por el ejercicio de esta práctica.

La fachada del lugar que funcionaba como 'Sex Shop'

Además, según las primeras declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento, el local ni los propietarios no se quedaban con porcentajes por su trabajo. En este sentido, hizo hincapié en no se está cometiendo ningún delito y que las investigaciones en pocos días serán cerradas.

Según informaron fuentes judiciales, si se está investigando para saber si en ese lugar se ejercía la prostitución por un tercero. Además, en el lugar no se encontraron pruebas de que personas estuviesen privadas de su libertad, sí se hallaron habitaciones equipadas con camas, cámaras y computadoras, aparentemente para comercializar con sexo virtual.

A través de una denuncia anónima al 911, alertaron de que una mujer estaba privada de su libertad desde hacía tres días y que era explotada sexualmente fue que efectivos policiales allanaron el lugar y comenzaron con las investigaciones preliminares para saber lo que realmente pasa en ese lugar. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de San Juan y miembros de la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG con la fiscal Claudia Salica.