El local que vendía sexo virtual en San Juan ¿es legal?

La Justicia informó que no hallaron pruebas que compliquen a los socios propietarios del sex shop que fue denunciado por presunta explotación sexual y prostitución. Ante la denuncia y el allanamiento, intervino la UFI CAVIG quienes iniciaron una Investigación Judicial. Si bien, el procedimiento se está llevando adelante con total cautela, porque hasta el momento no se ha cometido ningún delito y no hay pruebas que así lo acredite.

Las pesquisas secuestraron el teléfono móvil de todos los trabajadores que se encontraban en ese momento en el local comercial y una computadora. También, los investigadores tomaron un preservativo cerrado, el único que encontraron en el lugar.

Además, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el abogado penal Gustavo de la Fuente, no es el propietario, sino el representante legal. En este sentido, explicaron que mientras se desarrolló el procedimiento policial en el local, el abogado estuvo presente.

Fuentes judiciales afirmaron a Canal 13 San Juan, que la pericia en los celulares ya finalizó y que se dará inicio a las pericias de la computadora. No obstante, confirmaron que en ese local comercial funciona con un servicio de una empresa colombiana que funciona en diferentes provincias del país, como San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca.

Según informaron, esta empresa tiene licencia en internet para poder comercializar sexo virtual, lo que les permitiría contratar personas para que trabajen. A través de un contrato, se estipula la metodología de ese lugar.