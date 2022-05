Liberaron al hombre que quiso secuestrar a una nena: los motivos

Liberaron a Julio Sebastián Castillo, por ser inimputable, según explicó el informe de la Junta Médica. Se trata del hombre que quiso llevarse una niña de siete años en la vía pública.

Por el hecho, la fiscal Virginia Branca acusó a Castillo por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada y solicitó el detenido sea evaluado psíquicamente. La audiencia de presentación pasó a cuarto intermedio porque el juez ordenó que una Junta Médica evaluara a la al detenido para saber si entendía o no la gravedad del hecho que cometió. Finalmente, los médicos conformaron que Castillo sufre de un problema de salud mental y no sabe comunicarse.

Según informaron fuentes judiciales, Castillo no lo pueden internar en un centro de salud y para que una situación similar no vuelva a ocurrir, la fiscalía solicitó un acompañante terapéutico. Además, desde la Justicia informaron que Castillo vive en Rawson y sabe andar en colectivo en su día a día. Y por motivos que aún se desconocen, la noche del primero de mayo estuvo en esa zona. Aseguraron que es una zona que no frecuenta y cuando ocurrió el hecho se pudo haber sentido perdido.

El hecho:

El hecho ocurrió el pasado 1 de mayo, en la calle Alfonso Barassi, lateral del Conector Sur, entre calle Arenal y Pedro de Valdivia a 1129, cuando Castillo intentó llevarse a una niña de 7 años a la fuerza. Según relató el padre de la menor, el ingresó a su vivienda y notó que si hija no estaba y escuchó los gritos de pequeña que venían de la vereda.

El padre de la pequeña salió y pudo evitar que el acusado se llevara a la pequeña. Este la estaba llevando a la fuerza de los brazos, y cuando la nena logra escapar se dio a la fuga, siendo interceptado a las pocas cuadras.