El joven que asesinó a su padre federal fue condenado a perpetua

Este martes, Paolo Enrique Carbajal, el joven de 21 años que asesinó a su padre, un policía federal fue condenado a perpetua. Los jueces Javier Figuerola, Verónica Chicón y Ana Lía Larrea declararon culpable al muchacho por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía de su papá, el efectivo Miguel Ángel Carbajal de 54.

Desde el Sistema Acusatorio aseguraron que el miércoles 4 de mayo se realizará el juicio de cesura, en el cual el acusado será condenado a perpetua, la cual deberá cumplir en el Servicio Penitenciario de Chimbas.

Dos jueces estuvieron a favor de la condena a Carbajal, mientras que el restante falló a favor del imputado. El pasado martes, en el comienzo del juicio, la defensa del imputado, el abogado César Jofré, le comentó a Tarde Trece que no intentaría cambiar la calificación de la causa sobre el homicidio, puesto que su defendido ya había confesado.

Lo que la defensa intentó, sin éxito, fue cambiar el resto de la calificación. Es decir, que el crimen no fue agravado,por el arma que utilizó para matarlo, y que el ex oficial de la Federal no era su padre biológico. Por su parte, el fiscal Iván Grassi le había comentado a Canal 13 que Carbajal era culpable por la totalidad de los cargos por lo que lo imputaron.

El hecho:

El Policía Federal fue hallado sin vida en el interior de su casa en el departamento de Pocito el pasado 14 de noviembre. Tras la primeras investigaciones, se determinó que el hombre sufrió múltiples puntazos en el pecho y tórax con un arma blanca, según reveló la autopsia. Las primeras hipótesis que manejaron los investigadores era que el asesino tenía llave de ingreso a la casa o era conocido del federal. Otra, fue un intento de robo frustrado.

A través de las investigaciones y relatos de otros familiares, ubicaron en la escena al hijo de la victima quien primeramente mintió y dijo no haber estado en la casa de su padre. No obstante, a través de la geolocalización de su teléfono celular se conformó que Paolo Enrique Carbajal estuvo en la escena del crimen esa misma noche.

Es fiscal Iván Grassi ordenó el cotejo de ADN en la vivienda del policía federal, los resultados dieron positivo por lo tanto, el 26 de noviembre se produjo el allanamiento de la habitación donde se hospedaba Carbajal, quien se había registrado en un segundo hotel con un nombre falso, fue detenido y las pesquisas recabaron pruebas con una mayor contundencia.