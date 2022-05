Punto final: cerraron la investigación por la muerte del operario atacado por perros

El pasado 3 de abril se produjo el lamentable y sonado fallecimiento de Néstor Daniel Morales, operario del Parque de Tecnologías Ambientales, luego de ser atacado ferozmente por una jauría. Acerca de este hecho fatal, desde el Ministerio Público Fiscal tomaron la decisión de cerrar la causa ya que no hay un responsable directo ni más pruebas por colectar.

Iván Grassi, coordinador de la Unidad Fiscal Investigativa de Delitos Especiales, fue quien reveló a Canal 13 en Cien por hora que tomó esta determinación. La razón principal es que no fue posible endilgarle a alguna persona la responsabilidad penal de la muerte de Morales.

"En el día de ayer (2 de mayo) he determinado la desestimación de esa causa y el archivo debido a que lo que se ha investigado es que los perros son cimarrones que han llegado a un estado salvaje, que no se puede determinar cuando ni cómo ingresaron ni que estén siempre en ese parque porque es casi imposible hacer un cierre perimetral. Estamos hablando de una tragedia que penalmente no se le puede atribuir responsabilidad directa a una persona", expresó.

Sin embargo, el fiscal aclaró que el hecho de que se de por terminada la investigación no quiere decir que las demás autoridades no sigan trabajando. De esta manera se espera que los efectivos de la Policía Ecológica sigan llevando a cabo de los perros salvajes que hayan en los alrededores del PTA.

"En esta causa donde hasta el día de la fecha se han recuperado dos perros cuando se hablaba de más de 10, lo que se ha echo es no avanzar más porque no hay más pruebas para colectar. Depende de las autoridades de Ambiente lo que va a pasar con esos perros. Esto no quita que la Policía Ecológica continúe con la búsqueda porque son animales potencialmente peligrosos por el estado salvaje al que han llegado y más cuando hay ciudadanos que recorren esa zona", sentenció.