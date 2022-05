Cada vez más complicado: ahora acusan por tres abusos al líder de La Bancaria

Este lunes, el secretario general de La Bancaria, Mario Matic quedó más complicado por una causa de presuntos abusos en su contra. El dirigente, que era investigado por el supuesto abuso de una menor de edad, ahora sumó dos nuevas denuncias. Las presuntas víctimas son hijas de la ex pareja de Matic, con quienes convivía hace algunos años.

En la audiencia, el gremialista decidió declarar ante la jueza María Guerrero y reveló detalles que lo terminaron complicando. Durante su testimonio negó dos de las acusaciones, pero admitió que el otro fue consentido.

De esta manera se agravó la situación para el dirigente ya que Fiscalía pidió prisión preventiva, sin embargo, la Jueza decidió que continúe en libertad mientras se investiga la causa. No obstante, Matic no podrá salir de la provincia hasta que se resuelva la situación.

En total, el dirigente quedó imputado por tres delitos: uno de abuso simple contra una menor de edad, agravado por el vínculo y la guarda de la misma. Otro abuso simple y un abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

Según se pudo conocer en la audiencia de este lunes, los hechos se habrían producido entre los años 2015 y 2016, cuando las presuntas víctimas convivían con el acusado.

La declaración de Matic este lunes llamó la atención a propios y extraños. Durante su discurso sostuvo que Él era la víctima de todo el proceso. También, admitió que con una de las tres víctimas si hubo manoseos y besos, pero fueron consentidos: ‘Estábamos ebrios los dos’, dijo. Y por último, aseguró que las acusaciones en su contra solo buscan destruirlo, cuando él intentó ayudar a sus hijastras que habían escapado de su casa materna.

Ante las confesiones del dirigente, su abogado, Jorge Olivera Leglú intentó interrumpirlo para evitar que siga complicando su situación.

‘La primera denunciante echó en varias oportunidades a mi hija hasta que se fue conmigo a buscar ayuda. La tuvimos en casa. Si hubo una situación incómoda por eso pedí perdón y disculpas en el mensaje. Yo pido disculpas porque me desubiqué porque fue una situación mutua y consentida de tocarnos en un momento hasta que ella me dio un beso y se va’, dijo Matic frente a la jueza.

‘Acá hay una suerte de complot, la madre la hija y la media hermana. Habrán visto los antecedentes de la denunciante, de mi hija, los míos y saben que han encontrado. Que hay varias situaciones de denuncias relacionadas con mi hija, algunas de mi ex y de mi hija. Mi hija nació y se crió con importantes ataques físicos y psicológicos por parte de su madre por eso se escapó de la casa y se fue conmigo, y lo mismo con la otra hija’, comentó.

‘Hubo una situación que no correspondió y pedí disculpas. Pero después la denuncia siguió conviviendo. Yo he sido el imbécil de tratar de ayudar a mi hija y a su media hermana. Hubo una situación menor, pero yo lamento estar en esta situación, que se pretenda abusar de la justicia también solamente con el objetivo de destruir a alguien, en este caso soy yo. Yo soy la víctima. No me gusta decirlo. Pero voy a pelear y voy a poner lo que haya que poner al lado de la Justicia’, señaló.

Más adelante, relató su versión sobre uno de los presuntos abusos que le acusan. ‘Una de mis hijas, que interesadamente y de una manera muy ligera, porque esa será su forma de vida, coqueteándome, ella me empezó a provocar y yo caí en la trampa. Lo tengo que asumir. Ella fue en varias oportunidades, no lo dice. Pero ella me mandaba mensajes, iba por la oficina, hasta que le dije que la iba a ayudar. Pero jamás pidiéndole favores sexuales. Hubo un beso, por parte de ella, un simple manoseo y un beso como agradecimiento y se fue’, reveló.

Ante esta situación, su abogado pidió frenar la declaración de Matic y la audiencia pasó a un cuarto intermedio. Tras unos minutos, la jueza Guerrero decidió que el dirigente continúe en libertad mientras se lleva a cabo la investigación por 6 meses.