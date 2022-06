Caso Furlotti: la defensa del guardavidas buscará que lo absuelvan

Durante este martes 31 de mayo se llevó a cabo una nueva audiencia por la causa de la muerte por ahogamiento del pequeño Santiago Furlotti. La única persona señalada como responsable es el bañero que estaba en el lugar en ese momento. Sobre este proceso desde la defensa del trabajador expresaron que buscarán directamente la absolución.

Carla Manini, abogada del guardavidas Simón Molina, expresó al móvil de Canal 13 que su defendido no tiene ningún tipo de responsabilidad en la muerte del niño de 3 años de edad. La letrada tratará de aportar todas las pruebas necesarias para poder demostrar la supuesta inocencia del bañero.

'Vamos a intentar como defensa que se lo absuelva. Lamentablemente no los puedo poner en conocimiento cuál va a ser la teoría del caso porque lo voy a reservar para el alegato de apertura del juicio oral y público. Como defensa voy a solicitar la absolución, es decir que mi cliente no tiene responsabilidad alguna sobre el hecho. En base al análisis que he hecho del legajo y a todos los trabajos que he hecho con los peritos de parte, tenemos la contundencia de que se puede probar la inocencia y absolver', expresó.

Acerca de las audiencias que se realizaron previamente Manini señaló que desde el Ministerio Público Fiscal buscaron resolver todo con un juicio abreviado pero ella se negó rotundamente. Esto se debe a que ella irá directamente por la declaración de inocencia de su defendido y tratará de que no le queden antecedentes.

'Solicitamos la suspensión de juicio a prueba que es un beneficio que se otorga en la mayoría de los casos en homicidios culposos pero fue el fiscal el que lo rechazó siendo que tenemos jurisprudencia. El mismo fiscal otorgó el mismo beneficio el 16 de septiembre de 2021 por un caso de homicidio culposo, es decir que tampoco vimos la buena fe por parte del Ministerio Público Fiscal de querer llegar a un arreglo. Ellos quería un juicio abreviado a lo cual si me opuse porque para eso pedimos elevar la causa a juicio', sentenció.