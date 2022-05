Aterradores detalles del calvario que vivió una sanjuanina

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo un juicio abreviado que tuvo en la mira a Jorge Peralta, por haber golpeado y amenazado a quien fuera su pareja por más de medio año.

De acuerdo a lo que mencionaron desde fuentes judiciales, la mujer detalló que su relación duró cerca de sietes meses con peralta pero todo se volvió un calvario el pasado 29 de abril cuando ellos se encontraban en la vereda de la casa del hombre. En ese instante comenzó una discusión. La misma se inició cuando ella le dijo que no podía quedarse en su casa ya que tenía a sus hijas esperandola.

Peralta, quien estaba bajo los efectos del alcohol y drogas, la tomó por el cuello, la llevó contra la pared y le dijo 'vos p#$% C..., si no sos mía no sos de nadie'. Todo fue visto por una pareja que pasaba por allí y la mujer le indicó a Peralta ' he no podes tratar así a la mina'. Lo que llevó a que se altere, soltara a su víctima e insultará a la peatón.

Posteriormente ingresaron al hogar, donde la violencia se multiplicó y no solo la golpeó a ella, sino también a los muebles y paredes. Si bien la denunciante le hablaba para calmarlo, la violencia verbal no paró. La mujer atestiguó 'en un momento me levanta y me da una patada en la parte superior de mi pierna izquierda, yo me defendí dándole un cachetón y me fui de la casa'.

Su hogar fue su resguardo, pero a los minutos Peralta llegó y siguió con los insultos y ofensas. El dueño de la vivienda que ella alquila salió y se fue. Allí fue cuando comenzó a recibir llamadas de un desconocido, y ella considera que era Peralta. Su madre también la llamó y le pidió que fuera a hablar con Jorge para calmarle, a pesar de que ella no quería le insistieron. En vez de ir, ella prefirió llamar a la policía. Cuando llegaron, él ya no estaba.

El acoso fue contante por llamadas. Una de ellas la contestó y el sujeto le dijo 'Gorda c... , vos no sabes quien soy yo en la calle, soy hijo de la mafia y te voy a matar. Vos sabes que soy hijo del calavera y la mafia que tengo', acto seguido cortó la comunicación. Pero a los minutos volvió y le dijo 'salí, estoy afuera, quiero hablar con vos, te amo. Disculpame estuve mal, todo es culpa de mi mamá'. Al cortar llamó al 911, al llegar ya no estaba.

En el testimonio que dio la mujer indicó 'Al rato como yo no salía Jorge se fue, le conté a la policía lo que pasaba pero se fueron a buscarlo. Después escuche un fuerte estruendo en la ventana de mi dormitorio que da hacia la calle y era Jorge que la rompió, desde afuera me insultaba y me pedía que saliera y me fuera con él'. En ese instante ella llamó a los oficiales y nuevamente no encontraron al violento. Sin embargo, lo buscaron y a los pocos minutos lo encontraron.

De este modo, la justicia acordó la condena de 6 meses de prisión condicional y reglas de conducta por el término de dos años y tratamiento ambulatorio por las adicciones a drogas y alcohol, de lo que deberá presentar certificados.