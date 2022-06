Con varias denuncias por violencia de género, deberá pasar sus días en el Penal

Mediante un juicio abreviado en el sistema de Flagrancia, en la jornada de este miércoles, un sujeto fue condenado a la pena de un año de cumplimiento efectivo por ser el autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia. De acuerdo a lo que detallaron desde la Justicia, tendría más de una denuncia.

Es así como añadieron, desde fuentes judiciales, que el primer hecho se produjo el pasado 20 de febrero, día en que Emilio Tapia se hizo presente en el domicilio de su expareja. Ella estaba con sus hijos y un vecino. Al ver tal escena es que el violento la amenazó diciendo "te voy a matar, has metido a este gil". Luego de ello, la agarró del brazo y la llevó fuera donde le pegó patadas en las piernas y en la cola hasta que con intervención de su amigo cesó la agresión.

Pero esto no fue todo. Esto se debe a que el pasado 30 de abril, a pesar de tener una prohibición de acercamiento, apareció de improvisto en el fondo de su casa y le dio un golpe de puño en el rostro a su expareja. En este caso el hombre le dijo "me enteré que fuiste a Calingasta". Los golpes no cesaron hasta el momento en llegó su hija de 17 años y logró interponerse para que depusiera su actitud.

A partir de la denuncia generada, se dio inicio a una investigación que llevó al juicio abreviado de este miércoles. De este modo la justicia determino darle la pena de seis meses de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia a una orden judicial y revocar la condicionalidad anterior por el fuero de Flagrancia unificando la pena en un año de prisión efectiva.