Motociclista fallecido: presumen que el hombre no llevaba bien puesto el casco

Este miércoles durante las primeras horas de la mañana se conoció de un trágico accidente que ocurrió en horas de la madrugada causando la muerte de un motociclista. El fiscal de la UFI N° 2, Renato Roca, aseguró a Canal 13 San Juan que por las primeras pericias es posible que el conductor haya tenido mal puesto el casco. Además, precisó que el accidente habría sido por una falla humana o falla mecánica y que no intervino un tercero.

En este sentido, señaló que por lo que se puedo observar en las primeras pericias llevadas adelante, el sujeto aparentemente habría llevado mal colocado el casco porque el mayor impacto fue en la cabeza. En este sentido, el fiscal aseguró que en la escena se encontró el casco del conductor, pero 'el mismo no estaba colocado en la cabeza del sujeto, lo cual hace presumir que lo llevaba puesto, pero no lo tenía abrochado’.

Asimismo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones N°2, Renato Roca, aseguró que el conductor fue identificado por un compañero de trabajo. Además, señaló que aún se desconocen las causas de la mecánica del siniestro, pero que se las muestras tomadas de toxicología, la autopsia y las pericias sobre el rodado arrojaran el resultado.

‘Las circunstancias de la mecánica de siniestro se van a esclarecer con la profundización de los informes periciales, vale decir los resultados preliminares de la autopsia, de toxicología, de las muestras que fueron enviadas al laboratorio para saber si esta persona conducía en estado de intoxicación alcohólica o estupefacientes que pueden haber hecho que pierda el control’, afirmó el fiscal.

Desde otro punto de vista, aseguró que no se descarta la participación de un tercero, pero que en las primeras investigaciones no se ha recopilado ninguna prueba que sea compatible con la participación de otro involucrado. 'La participación de un tercero no se descarta como hipótesis. No es una hipótesis fuerte por los hallazgos en la motocicleta, que no se observan impactos característicos con la intervención de un tercero, ni tampoco en el cuerpo'.