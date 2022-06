Fue condenado por tratar de matar a su familia con veneno para ratas

Este viernes un joven fue condenado hoy a 2 años de prisión de cumplimiento condicional. Esto fue luego de que él admitiera que intentó matar a su familia colocando veneno para ratas en unas pizzas. Este tenebroso suceso ocurrió en septiembre del 2021 en La Bebida, Rivadavia.

Se trata de Braian Alexander Pérez Gómez, quien fue imputado por tentativa de lesiones graves, agravadas por ser cometidas con veneno. Ante tal caso es que el fiscal Alejandro Daniel Mattar (UFI Cavig) acordó la pena con la defensa y luego un juez de Garantías homologó el acuerdo para abreviar el juicio.

Fuentes judiciales dieron a conocer que el hecho se produjo el día 9 de septiembre de 2021, en la noche en una vivienda ubicada en el Lote Hogar 34. Ese día fue cuando el imputado aprovechó que su pareja comenzó a discutir con sus hermanas dentro de la casa, para dirigirse a la pieza que se encuentra en el fondo de dicho domicilio y sacar de allí triguillo verde. Este elemento es utilizado como veneno para roedores. Posteriormente el sujeto fue al exterior del hogar donde estaba el horno eléctrico, cabe decir que en el mismo se estaban cocinando unas prepizzas con queso que cenarían las mujeres y sus hijos. En ese punto, el hombre abrió el horno y le colocó de manera uniforme en su superficie una cantidad importante de veneno de rata.

Más tarde llegó la cuñada del imputado y al querer abrir el horno el hombre dio paso a un hecho de violencia donde forcejearon. El hombre buscaba evitar que abriera el horno. A pesar de ello, la mujer logró abrir la puerta del horno y allí observó la superficie de la pizza regada con el veneno. En ese instante ella le reclamó la razón por la que había puesto veneno en las pizzas. Acto seguido, el condenado le contestó: "Me tienen harto, me tienen cansado todas ustedes. Me tienen podrido".

Pérez hoy admitió el delito y acordó ser castigado a 2 años de prisión de cumplimiento condicional y a cumplir reglas de conducta también por el término de dos años. A pesar de ello, por un hecho de robo, unificaron con una condena anterior y detallaron que deberá pasar 2 años y cuatro meses de prisión.