Bronca en la familia del joven muerto de un ladrillazo: 'Basta de dejarlo como un monstruo'

"Pedimos cadena perpetua porque no ha sido algo aleatorio sin querer. Queremos que se sepa la verdad, basta de tantas mentiras y dejarlo como un monstruo porque él no era así", sostuvo a Diario 13 Cecilia Martínez, hermana de Gonzalo Martínez. Se trata del joven que fue asesinado de un ladrillazo en octubre pasado por su expareja y madre de sus 3 hijos, Gabriela Núñez.

La bronca en la familia de Gonzalo Martínez estalló esta semana cuando el Ministerio Público Fiscal señaló que pedirán 15 años para Gabriela Núñez por el delito de homicidio preterintencional agravado. "Apenas pasó todo, hay declaraciones de la Fiscalía que se trataba de un homicidio doblemente agravado por alevosía y el vínculo, pero ahora cambiaron la carátula", afirmó Cecilia. Esto implica que ahora Núñez podría recibir una pena máxima de 15 años y no prisión perpetua.

"Lo que ella hace es premeditación porque él se estaba retirando del domicilio en remis y cuando está por arrancar lo llama para entregarle algo que se había olvidado. Ahí es donde lo ataca de un ladrillazo por la espalda", remarcó Cecilia. "Ahora resulta que la llaman a declarar, de lo cual nos enteramos por los medios del cambio de carátula", agregó.

Cecilia junto con su hermano, Gonzalo

Según Cecilia, "esto no ha sido un hecho aislado porque no era la primera vez que ella lo atacaba, siempre le hacía daño y finalmente le quitó la vida a mi hermano". "Después que ha fallecido, han salido a la luz muchísimas cosas que no sabíamos. Vecinos y amigos nos contaron que miles de veces ella lo salió a perseguir a piedrazos por la calle, incluso lo intentó apuñalar una vez", explicó.

En tanto, Cecilia destacó que su familia nunca se llevó bien con la acusada porque "ya sabíamos lo que era". "Mi hermano tenía una preocupación muy grande por sus hijos porque los veía mal, ella no los cuidaba y no quería que estuviesen en esa situación", sostuvo. De esta manera, la hermana tildó a la acusada de "psicópata y violenta".

Gonzalo y Gabriela tenían tres hijos en común, que van de las edades de 7 a 2 años. Cuando Núñez recuperó la libertad un mes después del crimen, también recuperó la tenencia de los pequeños. "Hace siete meses que no los podemos ver, estamos muy mal por eso. Ya hemos denunciado y pedido ayuda pero sigue todo igual", expresó Cecilia.

El caso

El crimen ocurrió en octubre del 2021 en el Lote Hogar Nº 12 del departamento de Pocito. Martínez llegó al domicilio de Gabriela Núñez y la encontró con su actual pareja. A raíz de ello, hubo una discusión que terminó con una violenta agresión por parte de Martínez a la actual pareja de Núñez con una botella de cerveza.

Posteriormente, Martínez decidió marcharse del domicilio en un remís, cuando Núñez lo agredió por la espalda con un pedazo de ladrillo. Lamentablemente, el impacto fue en la cabeza de su ex, quien perdió la vida después de recibir el golpe.