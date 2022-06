Muerte de Diego Tivani: el colectivero se sentará en el banquillo

En horas de la madrugada del pasado lunes 20 de junio se conoció en San Juan la triste muerte del ciclista Diego Tivani, luego de que chocara a un colectivo en la moto en la que viajaba con otra joven. Para dar inicio a la investigación de manera correcta, este miércoles se realizará la audiencia de formalización donde el colectivero se sentará en el banquillo por primera vez.

Francisco Micheltorena, fiscal de la causa, reveló al móvil de Canal 13 que si bien ya han realizado distintas pericias este miércoles buscarán formalizar la investigación. Uno de los objetivos de este procedimiento es que la defensa pueda ir controlando las distintas pruebas que realizar desde el Ministerio Público Fiscal.

'El conductor del colectivo se encuentra detenido en la Seccional 30, los exámenes toxicológicos han dado negativo. A las 10:30 la calificación atribuida es Homicidio culposo y Lesiones en concurso ideal. No ha ingresado ningún pedido de abogado particular para hacer de querellante. Si existe un abogado defensor particular, no defensor oficial, y Fiscalía va a ejercer la acción penal', expresó.

Siguiendo en la misma línea Micheltorena reveló que no sólo tratarán de endilgarle el fallecimiento de Tivani al colectivero, sino que también tratarán de demostrar que cometió el delito de Lesiones. Esto esta relacionado al estado de salud en el que quedó Aldana Luján Firmapaz de 18 años de edad, la chica que viajaba como acompañante del difunto. La misma se encuentra en observación por lo que deberán estar atentos a su cuadro, para determinar si cabe otra carátula para el caso.

'En la audiencia vamos a hacer conocer al conductor del colectivo, los hechos que le vamos a atribuir y a abrir la investigación para resolver la causa. Hasta el momento no se ha podido determinar si alguno pasó con el semáforo en rojo. Por eso mismo vamos a formalizar para posibilitar que la defensa controle la prueba pericial que vamos a producir para determinar cuál de los dos vehículos intervinientes cruzó en rojo', sentenció.