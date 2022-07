Muerte del ciclista Diego Tivani: el chofer del colectivo seguirá libre

La vida de Diego Tivani llegó a su fin de manera temprana luego de protagonizar un violento siniestro vial durante la madrugada del pasado lunes en el departamento Pocito. Por la mañana de este 22 de junio se llevó a cabo la audiencia de formalización, en la cuál se decidió que el chofer del colectivo con el que chocó el difunto ciclista, continúe en libertad durante la investigación.

Francisco Micheltorena, fiscal de la causa, reveló a Canal 13 que durante este encuentro le informaron al colectivero cuáles son los delitos de los cuáles se lo acusa. Se trata no sólo de Homicidio culposo por la muerte de Tivani sino también de Lesiones en concurso ideal por las heridas de Aldana Luján Firmapaz, la joven de 18 años que viajaba como acompañante en la moto.

'Ya se ha formalizado todo. Se le ha atribuido los hechos al conductor del colectivo y se le ha hecho saber las pruebas que existen en su contra. En cuanto a medidas de coerción se le ha dado la libertad y se le ha exigido la promesa de someterse al proceso, no obstaculizando a la Justicia. Se abstuvo de declarar', expresó

Acerca de los motivos por los que se decidió que no fuera ingresado en el Penal de Chimbas, Micheltorena explicó que básicamente se debe a que esta persona no contaba con ningún antecedente. Sumado a esto, el hombre podrá seguir desempeñando su tarea manejando colectivos inclusive en viajes que salgan de los límites de la provincia de San Juan.

'Cuando se le dieron a conocer las pruebas en su contra se detalló que no había resultado positivo en sus análisis toxicológicos. Hemos solicitado el plazo de un año, al igual que las medidas de coerción. Sin embargo, entendemos que vamos a resolver la causa rápidamente mediante las pericias accidentológicas. No esta inhabilitado para trabajar y rige el principio de inocencia. Para no perjudicar su trabajo no se pidió la prohibición de salir de la provincia', sentenció.