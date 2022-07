Caso Tellechea: crece la ansiedad por falta de novedades en el cotejo de ADN

El abogado Conrado Suárez Jofré, representante de la familia del ingeniero desaparecido Félix Raúl Tellechea, destacó en el programa Cien por Hora que esperan con ansiedad la fecha de las prácticas que debe realizar el Equipo de Antropología Forense para determinar si el cráneo hallado en Ullum hace unos días corresponde a Raúl Tellechea, desaparecido hace 18 años en la provincia de San Juan.

Manifestó que: "según lo que nosotros sabemos, el estudio crítico es el que ya se hizo", es decir extraer patrón genético de los restos óseos en Mendoza y también sangre de dos de los hijos del desaparecido para poder cotejar las muestras. Práctica que ya hizo la sede del laboratorio del equipo de antropología en Córdoba.

Lo que genera mayor ansiedad es que no se conocen las fechas de cuándo el equipo de especialistas hará el cotejo necesario para comparar las muestras, al menos hasta este viernes no han sido notificados de novedades en ese sentido. Una vez que se hagan, los resultados son rápidos y se sabrá si los restos corresponden o no al Ingeniero desaparecido.

El dato será determinante más cuando se sabe que el juicio oral contra los acusados por la desaparición forzosa está cerca. En este sentido el abogado Jofré dijo a Canal 13 que no se animaría a dar una fecha pero destacó que el 15 de junio pasado la justicia ya liberó el decreto de aceptación de pruebas para el proceso oral.

Lo más relevante es que el 30 de agosto se realizará la audiencia preliminar del juicio oral, según destacó el profesional. "Todo esto es inédito y hace que uno tenga ansiedad", cerró.