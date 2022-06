¿Y si no es Tellechea, quién es?: el ADN, a punto de revelar la verdad

En las últimas horas llegaron a la provincia de San Juan los resultados del estudio forense realizado sobre el cráneo hallado en el dique de Ullum. Se trata de los restos óseos que analizan para saber si son del ingeniero desaparecido en 2004, Raúl Tellechea.

En la jornada del lunes, el fiscal de la unidad Delitos Especiales, Adrián Riveros, comentó que los estudios realizados en la provincia de Mendoza determinaron que se pudo extraer el material genético y que es de buena calidad. Ahora, será cotejado con los familiares de Tellechea.

‘Nos ha llegado el informe del genetista de Mendoza del Complejo Forense Antropológico que depende del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Y se extrajo el material genético que es de buena calidad. La muestra se puso a disposición del Juzgado Federal de la provincia que había manifestado su interés para cotejarlo con los familiares de Tellechea’, comentó.

Desde el entorno de la familia del ingeniero hay gran expectativa por realizar este cotejo. Es que los análisis preliminares de los restos óseos arrojaron llamativas coincidencias con el caso de la desaparición forzada.

El informe del cuerpo médico mendocino señaló que el sexo probable del cráneo corresponde a un hombre, de una edad de entre 40 y 64 años al momento de su fallecimiento. Además, se informó que los restos presentan algunas lesiones previas a la muerte: probable fractura en el maxilar izquierdo, a la altura de la nariz; hundimiento circular por traumatismo en el costado izquierdo de la parte posterior del cráneo, acompañado por un engrosamiento del occipital izquierdo. Además, el resto óseo presenta un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego.

El cráneo fue hallado por turistas el pasado 16 de abril en las costas del dique de Ullum, más precisamente en el complejo Bahía de las Tablas. El lugar del hallazgo y de los primeros indicios hizo suponer a la familia Tellechea que se podría tratar del cráneo del ingeniero desaparecido el 27 de septiembre del año 2004, con 55 años de edad.

Sin embargo, no se descarta que los restos sean de otra persona. Es por ello que la muestra genética también será cotejada con familiares de víctimas de la dictadura, según explicó el fiscal Adrián Riveros.

Además, el cráneo fue relacionado con la misteriosa desaparición de otro sanjuanino: Adolfo ‘Gogó’ Ruíz, un caucetero que fue visto por última vez el viernes 24 de septiembre de 2010. Ese día, el hombre se atendió en un consultorio odontológico y luego debía reunirse con un amigo. Sin embargo, nunca llegó a ese encuentro y nunca más nadie supo de él.

Ruíz era empleado público y pequeño empresario. Desde su entorno afirmaron que no tenía problemas o enemigos, no tenía deudas o problemas que hicieran pensar lo peor.

El fiscal Riveros comentó que el cráneo continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo el cotejo con los familiares de Tellechea. Los estudios se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires. ‘Eso llevara un tiempo que considere pertinente el Juzgado Federal de la provincia’, comentó el fiscal.

El pasado 28 de mayo, el abogado Conrado Suárez, explicó en Canal 13 San Juan qué pasaría con la causa en caso de confirmarse que los restos óseos corresponden al ingeniero desaparecido. El representante de la familia Tellechea dijo que se agravaría la pena para los acusados en la causa por la desaparición forzada.

El colegiado explicó que en el Derecho Penal hay dos figuras: la figura básica que tiene una pena de entre 10 a 25 años de prisión, y la figura agravada puede ser penada con prisión perpetua.

En este sentido, señaló que ‘la desaparición forzada de personas de lo cual están acusados los imputados o con el cual están acusados prevén una figura básica y una figura agravada’.

Asimismo, el abogado de la familia, señaló que otro de los agravantes sería la confirmación de la muerte del ingeniero. ‘Aquí no hay una sustitución por recaratulación por cambio de conductas delictivas, habría una recalificación delictiva en función de confirmarse en ese caso hipotético de conjeturar lo que por estas horas nos estamos moviendo’, aseguró.

LA CAUSA TELLECHEA

El pasado mes de marzo se confirmó el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea y quedó conformado el tribunal de enjuiciamiento compuesto por tres mujeres: Eliana Rattá Rivas, Gretel Diamante y María Carolina Pereira.

Cabe recordar que son 10 los imputados y se espera que el proceso sea largo ya que se estima la participación de más de 200 testigos.

Los imputados:

El primer grupo está compuesto por los ex directivos de la mutual Moyano, Castillo, Oro y Alonso al que se le suma el arrepentido Cortez Páez. Otro nombre converge en este grupo en la investigación es el del ex policía exonerado de la fuerza que se encargaba de hacer aprietes y cobranzas, Vicente Alberto Flores. Este último no entra en el segundo grupo compuesto por oficiales de la policía por que trabajaba con los miembros de la mutual.

El segundo grupo está compuesto por el ex jefe de la Policía Miguel Gonzales y el ex jefe de la comisión de investigación especial de la investigación para dar con el paradero de Tellechea, Mario León. 'No hay una acreditación de que haya habido un secuestro en el cual haya participado la policía, pero si hay un apoyo posterior al hecho', dijo el abogado Suárez Jofré el pasado 15 de marzo a Canal 13.

Esta nomina se completa con dos imputados, uno de ellos que entra en el segundo grupo pero está asociado a los ex directivos de la mutual, una empleada que realiza acciones vinculadas a la actividad policial de desviación, introduciendo pruebas falsas.

El último imputado es Marcelo Cachi con una participación singular en el esquema porque 'es el único que en el primer grupo de procesados recibe una falta de mérito pero al solicitar el sobreseimiento. Desde la querella planteamos una serie de observaciones en relación a su vinculación con el ex policía exonerado Flores y en una aparente vinculación en relación a la ayuda y ocultamiento', dijo el abogado.