Médico forense acusado de abuso sexual: la defensa apelará la sentencia

Ante el fallo del juez Eugenio Barbera (h) a 4 años de prisión efectiva para Eduardo Recabarren, médico del Poder Judicial, imputado por abuso sexual simple agravado por la condición de guardador el perjuicio de una menor de 11 años, la defensa considera que Recabarren es inocente. Al respecto, el abogado defensor Marcelo Fernández, dijo, ‘vamos a apelar el fallo’.

En este sentido, el abogado de Recabarren, señaló que el juez que dictó la sentencia no tuvo objetividad e imparcialidad al momento de decidir la condena. ‘La condena es sorprendente, porque entendemos que no han quedado acreditadas las conductas que el fiscal ha descripto’, aseguró.

Además, Fernández, destacó que el profesional forense fue detenido por un delito gravemente ultrajante. ‘Evidentemente a raíz de la condena el juez no ha podido calificarlo por esta cuestión de que no existieron, no probaron el hecho en cuanto a la cantidad de hechos con la que venía la acusación’, apuntó.

En este sentido, la defensa aseguró que van a apelar el fallo del juez, porque consideran que la sentencia es injusta. ‘Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para probar la inocencia’, sentenció Fernández.