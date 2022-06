Caso Santiago Furlotti: ya tiene fecha el inicio del juicio contra el guardavidas

Se fijó fecha para el juicio contra el guardavida, Juan Simón Molina, por la muerte del pequeño Santiago Furlotti en la pileta del Camping del Foro de Abogados. Marcelo Fernández, abogado de la familia de la víctima, explicó que durante la Audiencia de Control de Acusación se presentaron todas las pruebas contra el único culpable por la negligencia y dijo, ‘se mantuvo la calificación jurídica que había prevista en primer lugar por el Ministerio Público Fiscal que era de homicidio culposo’.

El abogado, Marcelo Fernández, afirmó que la audiencia de juicio contra Juan Simón Molina será el próximo 29 de julio. ‘a primera audiencia del debate oral es donde se hace la presentación del Ministerio Público Fiscal, lo que se conoce como la teoría del caso y se función de eso se le da la oportunidad al imputado de declarar o de abstenerse a declarar’, aseguró.

En este sentido, el abogado explicó que la querella adhirió a la tesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal y señaló que, ‘cuando iniciamos el proceso solicitamos que la calificación sea de homicidio simple con dolo eventual, entendimos que había algunas circunstancias que podían dar lugar a esta adecuación de la conducta en esa figura penal’.

Fernández, señaló que desde un primer momento sostienen que el joven es responsable penalmente, porque era el único responsable del natatorio del Foro de Abogados en ese momento. Y apuntó, ‘la responsabilidad de él era cuidar la vida de las personas que ingresaban y la responsabilidad él era justamente no permitir el ingreso de personas que no estuvieran autorizadas o en el caso de menores que no ingresaran con sus padres’.

‘Se logró comprobar que el guarda vida estaba solo, no había nadie en ese momento en el club, dentro de la pileta, ni en el perímetro de la pileta. Aparte por la ubicación que él tenía, si hubiese estado atento, porque esa era función, esto no hubiera ocurrido’, sentenció el abogado defensor de la familia Furlotti.