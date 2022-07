Fiscalía pidió 6 meses de prisión preventiva para uno de los jóvenes acusados

Un megaoperativo internacional por una red de distribución de pornografía infantil llegó fuerte a San Juan. El jueves, en allanamientos detuvieron a dos hombres, quienes están acusados de distribuir esta clase de material. El primero de ellos, este viernes por la tarde estuvo cara a cara con la jueza y los fiscales, y estos últimos solicitaron en la audiencia de formalización 6 meses de prisión preventiva para el joven acusado.

Fiscalía lo acusa de facilitación, distribución y tenencia de pornografía infantil, agravada por la participación de menores de 13 años, lo que eleva el mínimo a 4 años de prisión. Es decir una eventual condena efectiva.

El que se presentó ante la justicia fue Darío Marún Poblete de 28 años, quien se dedica a la programación, y el jueves fue detenido en un domicilio ubicado en calle Jujuy, en Capital.

El individuo se abstuvo de declarar ante la jueza por el delito que se le acusa: Facilitación, distribución y tenencia de pornografía infantil, agravado porque las víctimas son menores de 13 años.

En tanto, su defensa señaló que no hay pruebas de que haya víctimas menores de edad por lo que se trataría de un caso de tenencia simple. Por tal motivo, pidió para su defendido prisión domiciliaria con 'tobillera' electrónica por no contar con antecedentes, ser estudiante. Además, solicitó un inhibidor de señales para garantizar que no va a destruir pruebas desde sus dispositivos.