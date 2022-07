Ampliación de la Corte: el presidente del Foro de Abogados sentó postura

Desde hace algunas semanas un tema en particular viene generando opiniones cruzadas a lo largo y ancho de la República Argentina. Se trata de la ampliación de la Corte hasta 25 miembros, uno por cada jurisdicción. Acerca de esto el presidente del Foro de Abogados señaló que no esta seguro si esta es la medida correcta para velar por la federalización.

Marcelo Álvarez, presidente del Foro de Abogados, opinó en Banda Ancha sobre la posibilidad de aumentar considerablemente el número de integrantes de la Corte. Sobre este tópico aseveró que buscar que el país sea cada vez más federal en todos los aspectos es algo con lo que concuerda, pero aclaró que no termina de estar convencido si esta alternativa es la correcta.

'No lo veo. La federalización es importante. Desde los Colegios de Abogados también estamos buscando eso en la Federación Argentina de Colegios de Abogados y nuestra participación en el Consejo de la Magistratura Nacional. Por lo que he podido ver, los gobernadores están encaminados en ese tema. Las provincias tenemos que reclamar también nuestro espacio. No se si es esa la forma, habría que analizarlo bien', expresó.

Dando un ejemplo puntual de un acto que va en contra de la federalización, Álvarez señaló las exigencias del Consejo de la Magistratura a nivel nacional cuando hablan de 4 abogados de los cuáles solamente 1 debe ser del interior. Sumado a esto consideran 'del interior' a candidatos que siguen siendo de Buenos Aires pero de lugares como San Isidro o Vicente López.

Por último, si bien no esta 100% de acuerdo con la ampliación a 25 miembros, el entrevistado recalcó que todas las propuestas deben analizarse. La autoridad manifestó que si se respetan las ideas de los demás y se genera un debate, se puede presentar una idea acorde a las necesidades.

'Habría que ver cómo van a diagramar su funcionamiento o cuál es la idea, al proyecto existente no lo he analizado. Habría que ver si se dividen en salas, todo esto es debatible, yo soy promotor de todo lo que tiene que ver con el consenso. Cuando se acepta y se respeta la opinión de los demás se pueden conseguir cosas importantes', sentenció.