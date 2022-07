Cruces y chicanas entre abogados en el juicio al guardavidas

En la mañana de hoy, la Justicia condenó a 1 año de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión como guardavidas a Juan Simón Molina Díaz. El hombre fue encontrado culpable de homicidio culposo por la muerte del nene de 3 años Santiago Furlotti, quién perdió la vida el 14 de diciembre pasado, horas después de haberse caído a una pelito en el Camping del Foro de Abogados.

En la audiencia, el abogado de la familia de la víctima Marcelo Fernández y el defensor del acusado Leonardo Villalba, se cruzaron feo en la sala. Al término, el querellante habló con este medio y explicó qué paso con el 'Corcho'.

'A Villalba lo conozco desde que éramos estudiantes. Sé lo aguerrido que es para encarar una defensa. Igual me resbala,

lo tomo como una defensa de él nada más. Con Villalba nos vamos a ver, nos vamos a dar un abrazo y compartir un asado.

No pasa más allá de esto', sostuvo Fernández.

Para cerrar la discusión Fernández sostuvo, 'el hecho que me tenga que levantar, no lo tengo que pedir permiso a nadie.

Igual estamos acostumbrados a esto, nosotros no nos prendemos en el chicaneo, que es hasta vulgar'.

Por otro lado, en cuanto a lo que sucedió aquel 14 de diciembre de 2021, el querellante cargó contra Simón Molina Díaz 'está el jefe de seguridad náutica como testigo. El deber es del guardavidas y no de los padres. Le apareció en las narices un niño a menos de 4 metros. El niño estuvo más de 15 minutos en el agua y él no vio nada. Sí una testigo observó todo. Antes que ingresara a la pileta, la mamá se llevó al nene para que no se metiera y le dijo al bañero que no dejar entrar a la pileta a menores. Él estaba sentado y los miraba'.