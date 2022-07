Polémica estética: tras la salida de Noriega, Villalba ventiló su estrategia

Uno de los casos más resonantes que hubo en la provincia de San Juan durante los últimos meses, fue la acusación de facilitación y promoción de la prostitución a la dueña de una estética. Hasta el momento esta mujer había sido defendida por Filomena Noriega, sin embargo recientemente decidió cambiar y que Leonardo Villalba sea su abogado. Luego de este cambio, el letrado aseguró que no se puede hablar de prostitución ya que nunca se obtuvo el testimonio de algún cliente.

Leonardo Villalba, abogado defensor Patricia Coria y su hija, contó en el móvil de Canal 13 que le sorprende que todavía se sostenga esta acusación contra sus defendidas. Esto tiene que ver a que nunca se ha terminado de confirmar que efectivamente alguna persona haya pagado por recibir estos servicios que supuestamente se prestaban en la estética llamada EROS.

'El jueves de la semana pasada asumí la defensa, ayer (18 de julio) me he podido encontrar con los legajos y el material probatorio. Para que se hable de facilitación y promoción de la prostitución tiene que aparecer la figura del cliente y no hay ningún cliente en la causa. Voy a hablar con mis defendidas para tratar de ofrecer pruebas y testimonios de personas que acudían a solicitar los masajes. Hay que tener en cuenta que también habían diversos tratamientos', expresó.

Posteriormente señaló dos equivocaciones que cometió Filomena Noriega bajo su óptica. Primeramente fue permitirle a Patricia Coria, la dueña de la estética, que declare en la audiencia de formalización. En ese contexto la mujer señaló por ejemplo que funcionarios y hasta miembros de la Justicia visitaban su estética.

Sumado a esto remarcó que no comprende porqué nunca se citó a declarar a alguna de las personas que iba a contratar no sólo masajes sino todos los demás servicios que ofrecían allí. Por ejemplo tratamientos faciales, depilación en diferentes zonas del cuerpo y demás.

'Yo nunca hago declarar en las audiencias de formalización, cada abogado tiene su estrategia. No se lo que llevó a que declaren. A mi me llama la atención que el Ministerio Público Fiscal si ha tenido acceso a los registros de teléfonos y a la computadora de clientes, no los haya citado. Tampoco era una estética a la que iba mucha gente, iban mujeres también que eso nunca se ha dicho. También me sorprende que la anterior defensa no los haya propuesto como testigos', declaró.